Foyth se fracturó el menisco y se complica su cesión al equipo de Bielsa

El defensor Juan Marcos Foyth sufrió la fractura del menisco externo de la rodilla derecha y ahora junto al cuerpo médico de Tottenham evaluarán si la solución es quirúrgica, situación que al jugador no lo seduce y buscaría una interconsulta con los médicos de la AFA, ya que en poco más de un mes iba a pasar a préstamo a Leeds United que dirige Marcelo Bielsa.

La lesión la sufrió en un amistoso frente a Norwich y se confirmó hoy a través de diversos estudios. Foyth no tuvo minutos de competencia en este 2020, no es tenido en cuenta desde la llegada de José Mourinho a la dirección técnica y estaba cerca de concretarse su traspaso a partir de agosto a Leeds de Marcelo Bielsa, si este equipo termina consiguiendo el ascenso a la Premier League.

El defensor del seleccionado argentino hablará en las próximas horas con Daniel Martínez, responsable del área médica del plantel de Lionel Scaloni, y realizará una interconsulta. En principio, la recuperación le demandaría un mes y la solución podría ser quirúrgica o bien a través de un tratamiento específico.

El exEstudiantes de La Plata tuvo sus últimos minutos en cancha el pasado 28 de diciembre, precisamente frente a Norwich, y ante la falta de posibilidades de jugar estaba avanzada su cesión a préstamo al equipo del Loco, quien recibió buenas referencias de Mauricio Pellegrino, el director técnico que lo eligió para llevarlo a Tottenham.

Hace casi un mes los medios europeos sostenían que Barcelona ya habría hecho una oferta por Foyth, habitualmente convocado al seleccionado argentino y con poca participación en Tottenham. Y el jugador ya había avisado que, en caso de seguir teniendo pocos minuto

s, no vería mal una transferencia. "Si no me van a tener en cuenta lo mejor será buscar una salida que les sirva a todos”, dijo. Hoy lo más cerca parece el equipo de Bielsa.