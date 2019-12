Fontanini, candidato a jugar tras ocho meses

Ultima imagen. Fontanini rechaza de cabeza en cancha de Banfield. Desde allí no entró más en el equipo.

La zaga central de Newell’s se rompió. La quinta amarilla que sumó Santiago Gentiletti frente a River lo obligará a cumplir una fecha de suspensión y Cristian Lema se quedará sin el acompañante habitual en la Superliga. Las opciones son escasísimas y Fabricio Fontanini es el candidato natural para integrar la formación titular ante Atlético Tucumán. El enrulado marcador estuvo postergado durante el actual torneo, a tal punto que lleva ocho meses sin participar de un partido oficial. Su misión el sábado, si es confirmado, será debatirse en un duelo físico con el ex centrodelantero de Central Javier Toledo.

Una de las prioridades de Frank Kudelka para la Superliga fue reforzar la zaga y la llegada de Gentiletti le restó posibilidades a Fontanini. Desde que se incorporó al club a comienzos de 2018 había sido siempre el segundo marcador central. En el primer semestre de 2018 formó pareja con Teodoro Paredes o Stéfano Callegari, el otro zaguero que en la actualidad concentra con frecuencia y va al banco. Sin otra posibilidad que ir al banco, se le abrió a Fontanini la chance de integrar el equipo que se presentará en el estadio José Fierro.

Gentiletti es un defensor con prestancia, maneja los tiempos para marcar y sale con claridad y la cabeza levantada. Fontanini recurre en cambio a la fortaleza física para defender. Mete el cuerpo para encimar a los rivales y es duro en el juego aéreo. Por características, le resultaría favorable tener del otro lado a Toledo, un atacante que tampoco es ligero ni de gran movilidad y que apela al cuerpo a cuerpo para tratar de sacar ventaja.

Fontanini no es un zaguero al que le convenga salir a cortar lejos de su área. Lema tampoco. Es el primer llamado de atención para Newell’s si es que ambos son titulares. El volante Julián Fernández, acostumbrado a moverse delante de los marcadores centrales, tendrá que estar atento para darles una mano en el retroceso si es que el fondo rojinegro deja huecos grandes.

El tiempo de inactividad oficial de Fontanini es otra cuestión a considerar. Los partidos que jugó fueron durante las prácticas y en los amistosos que habitualmente organiza el entrenador Frank Kudelka, cuando por algún motivo no hay fútbol los fines de semana. No es lo mismo que hacerlo por los puntos. La exigencia es otra. El zaguero no participa de un encuentro oficial desde el 6 de abril de 2019. Fue titular en el pobre empate con Banfield 1 a 1 en el sur del Gran Buenos Aires, por la última fecha de la Superliga 2018/2019.

Ese día tuvo un flojo desempeño, como el resto de sus compañeros, en un pobre partido. En el cierre de la Superliga fueron sus últimos minutos oficiales. No fue tenido en cuenta ni para ir al banco de suplentes en los dos choques ante Gimnasia por la Copa Superliga.

Su temporada había sido discreta y, cuando Kudelka se convirtió en el nuevo entrenador de Newell’s, pidió incorporar futbolistas en la zaga central.

Después de la derrota con River y ante la baja de Gentiletti, el entrenador no cuenta con variantes. Callegari es primer marcador central, más allá de que ocasionalmente pueda ser segundo. Juan Pablo Freytes, que es número seis y debutó en la primera con Héctor Bidoglio, juega sólo en la reserva.

Más atrás aparece Milton Leyendeker, un juvenil que recién apareció en la reserva en los últimos meses.

En consecuencia, Fontanini es la primera opción por experiencia y por tratarse del puesto en el que siempre jugó.