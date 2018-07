Flavio Azzaro responsabilizó a Angelici por su despido

El periodista deportivo Flavio Azzaro responsabilizó a Daniel Angelici, presidente de Boca , de estar detrás de su desvinculación de la señal de cable TyC Sports.

"Me avisaron vía Whatsapp que hoy no me tenía que presentar. En Rusia me habían dicho que alguien estaba enojado por las cosas que dije y me dieron a entender que esa persona tenía mucho poder para sacarme", relató el periodista en Polémica en el Bar.

Y describió: "Yo fui muy crítico siempre de Angelici. Eso yo se que le molestaba. Ya sabía que me podía costar el puesto. Se perfectamente que fue él".