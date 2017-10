Firmaron la vuelta

Regreso confirmado. Ovación certificó que representantes municipales y provinciales mantuvieron un cónclave con la cúpula de la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (Apat) y tras pulir algunos detalles rubricaron formalmente que el Juan Manuel Fangio sea el escenario del Gran Premio coronación del Turismo Nacional en sus dos divisiones: Clase 3 y Clase 2. La gran cita para la ciudad quedó pactada para el próximo 3 de diciembre, aunque el anuncio oficial se hará en breve. La popular y ascendente categoría regresará a nuestra pista luego de 22 años en el marco de cierre de temporada y reestreno del trazado. Vaya forma tendrá esta latitud de ponerle el broche dorado a la temporada fierrera.

Era cuestión de cumplir con los trámites burocráticos de rigor. También de evaluar cómo va el ritmo de las obras en el autódromo, que está cambiando su fisonomía de manera considerable. Tal es así que ya se terminó el trabajo del curvón (se corrigió el salto y asfaltó) y se está trabajando a fondo en la extensión de la pista para abrirle los brazos al TN. De hecho, entre mañana y el lunes arrancará el asfaltado a nuevo para llegar a los casi 3.500 metros de extensión.

A eso hay que sumarle que las partes interesadas se encargaron de firmar recientemente los respectivos contratos. En realidad, no hicieron más que darle un marco formal a este tema como corresponde. Además, la idea de la Municipalidad y provincia es ofrecerle al público en general no sólo una carrera sino otros espectáculos de primer nivel en una misma velada. En ese sentido, Rosario se está caracterizando por brindar un variado menú a la hora de albergar una competencia del deporte motor.

Una vez que se oficialice la noticia, que sería entre mañana y pasado, tendrá un impacto positivo para Rosario y zona de influencia por lo que genera y mueve el Turismo Nacional con sus divisionales cada vez que hace base en una ciudad o provincia.

Ni hablar para la gran legión de pilotos locales y zonales que compiten con cierto protagonismo, sea en la Clase 3 como en la telonera 2. De hecho, en la mayor viene peleando el título el baigorriense Leo Larrauri (Honda). A su vez que el bermudense Fabián Yannantuoni marcha 7º en la general con su Peugeot oficial 408.

Ni hablar del joven Pedro Boero, que en su primera temporada marcha 10º arriba de un Ford Focus. A la vez que Emanuel Moriatis, el compañero de Pedrito en el team local Martos Med Competición está primero y tiene chances de retener la corona. Por su parte, Iván Saturni (Bigand) viene 13º, pero pinta para terminar más adelante con el Focus de su propia estructura.

Mientras que en la Clase 2 también hay mucha expectativa. Sobre todo en la figura de Alejandro Bucci (Ford Kinetic). El embajador de Villa Gobernador Gálvez es el puntero cuando restan dos fechas para bajar la persiana a la campaña 2017. El parejense Ever Franetovich se reincertó hace poco a las pistas y viene escalando posiciones con el Clio del equipo que lleva la bandera de Totoras como insignia.

También será una buena excusa para ver en acción en el Fangio a Mariano Morini, Joel Borgobello, Ricardo Rolando, José Yannantuoni y varios apellidos más que se podrían sumar. No cabe duda de que el Fangio será una fiesta bien zonal cuando sea turno de disputar la 12ª y última fecha del Turismo Nacional, que regresará a nuestra ciudad luego de 22 años.



Proyecto Indy car 2019



Decir Indy Car es hacer referencia a la categoría de monoplazas más destacada que predomina en Estados Unidos. No obstante, el circo americano tiene como objetivo recorrer el mundo desde 2019. Y es ahí donde Rosario sueña con albergar a esta disciplina. La misión no será nada simple, pero lo positivo es que anteayer hubo una charla con emisarios estadounidenses que estuvieron en el Fangio y se llevaron una buena impresión del trazado. Por lo tanto, será cuestión de esperar y ver si este proyecto prospera.