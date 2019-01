Firma Insaurralde (y hay poco margen para más)

Es leproso. Insaurralde es el quinto refuerzo rojinegro. Puede jugar de extremo o centrodelantero.

Llegó el día del capítulo final en el mercado de pases. Porque a las 20 se terminarán las especulaciones y no habrá más tiempo para incorporar jugadores. Lo más importante en el mundo Newell's es que anoche llegaba a Rosario el flamante refuerzo Cristian Insaurralde para sumarse a la tropa de Héctor Bidoglio. Hoy el atacante se realizará la revisión médica y firmará el contrato con Newell's. En este contexto la dirigencia rojinegra le confió a Ovación al cierre de esta edición que "nos retiramos del mercado de pases". Claro que lo único que podría cambiar el escenario en cuanto al arribo de otra cara nueva es una oferta de último momento por el portugués Luis Leal o el paraguayo Alfio Oviedo, para que se libere el cupo de extranjeros y así irían a la carga por el colombiano Juan Daniel Roa. Esta noche se conocerá el desenlace.

"Con la llegada de Cristian Insaurralde, Newell's se retira del mercado de pases, excepto que llegue una oferta de compra por Luis Leal que no sea menor a un millón de dólares. Y con esta hipotética transferencia se liberaría el cupo de extranjeros para el posible arribo del colombiano Juan Daniel Roa, mediocampista con el que tenemos todo acordado y entonces evaluaremos si lo sumamos al plantel", le ratificó anoche el vicepresidente rojinegro Cristian D'Amico a Ovación, tal cual había manifestado el último martes.

Con Insaurralde, Newell's concretó la llegada de su quinto refuerzo de la pretemporada. Insaurralde (27 años), futbolista que militaba en América de México pero cuyo pase pertenece a O'Higgins de Chile, llegaba anoche vía aérea a Rosario procedente del país azteca. Hoy cumplirá con la revisión médica y firmará el vínculo con Newell's. El club del Parque compra el 33 por ciento del pase y le hará al atacante un contrato de 3 años. Y habrá varias opciones de compra para el resto de la ficha.

El primer refuerzo en llegar fue Angelo Gabrielli y lo siguieron Maxi Rodríguez, Emanuel Biancucchi, Ribair Rodríguez y ahora Insaurralde.

¿Qué más puede ocurrir hoy en el cierre del libro de pases? Sólo habrá alguna modificación más en el plantel leproso si hoy llega una oferta jugosa por Luis Leal o bien por el paraguayo Alfio Oviedo, situaciones que hasta anoche no existían, según contaron fuentes del Parque.

Newell's se desprendería de Leal sólo a través de una venta. Mientras que sonó el rumor de que Alfio Oviedo podría regresar a Cerro Porteño, club del que llegó a préstamo al Parque. Desde el club paraguayo aún no le manifestaron el interés concreto a Newell's. Y desde la entidad rojinegra dijeron que "si quieren que vuelva Oviedo a Cerro Porteño que nos devuelvan lo que pagamos por el préstamo hace seis meses". En ese momento Newell's acordó un préstamo por un año con un cargo de 150 mil dólares.

No es un dato menor en cuanto a los delanteros que se lesionó Francisco Fydriszewski, quien por una distensión en el bíceps izquierdo tendrá tres semanas de recuperación y entre los partidos que se perderá está el clásico ante Central, del próximo 10 de febrero. Por ello las salidas de Leal u Oviedo no pasarían desapercibidas.

Y salvo alguna sorpresa de última hora de hoy en la que ofrezcan a algún jugador que signifique una posibilidad ineludible para ir a carga, Newell's sólo mantiene en el radar al colombiano Roa. Pero para sumarlo debe desprenderse de uno de los cinco extranjeros que tiene en el plantel y que por reglamento pueden coincidir en cancha. Ellos son los recién llegados Gabrielli y Ribair Rodríguez (uruguayos), los paraguayos Paredes y Oviedo, y el portugués Leal. Por ello para liberar un cupo se pensó en la salida de alguno de los delanteros. Hoy se define la novela del mercado de pases rojinegro.





El equipo para Unión se perfila con dos cambios



Hoy Newell's realizará el entrenamiento de fútbol, pensando en la visita a Unión del domingo, a las 17.10, encuentro que será dirigido por el debutante Yael Falcón Pérez. Para ese cotejo todo indica que habrá dos modificaciones respecto de los once que fueron de la partida en el empate 1 a 1 ante Boca en el Coloso. Porque Fabricio Fontanini se lo pierde por acumular la quinta amarilla y todo indica que lo va a suplantar el paraguayo Teodoro Paredes. Mientras que la distensión muscular que afecta a Francisco Fydriszewski le abre la puerta de la titularidad al portugués Luis Leal. Así, los once que pondría Héctor Bidoglio serían: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Stéfano Callegari, Paredes y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabué y Braian Rivero; Víctor Figueroa, Mauro Formica y Maxi Rodríguez; Leal.



En Chile miran a Sills y Amoroso



El delantero Joel Amoroso, que se negó a renovar el contrato, y el volante Juan Ignacio Sills, al que se le ofreció cambiar de club y no quiso, están entrenando con la reserva rojinegra porque no son tenidos en cuenta por el DT Héctor Bidoglio.

Ahora la dirigencia del Parque está trabajando con un grupo inversor chileno para que ambos jugadores puedan ser negociados y dependerá de ellos si aceptan la propuesta o prefieren seguir hasta mitad de año "colgados" en el predio de Bella Vista hasta concluir su vínculo con Newell's.

Se trata de dos jugadores que además ya no tienen plafón con los hinchas leprosos y que evidentemente podrían reinventarse en otros clubes.





