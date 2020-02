Final sin raquetas argentinas en el ATP 250 de Buenos Aires

El ATP de Buenos Aires terminó de la peor manera para el tenis argentino. Había dos representantes locales en las semifinales, pero uno no jugó y el otro perdió. Así que el partido decisivo lo jugarán esta tarde dos europeos, el portugués Pedro Souza y el noruego Casper Ruud, jugadores de menor relevancia en el circuito profesional. El primero no entró a la cancha porque Diego Schwartzman anunció que no jugaba por un desgarro. El otro sí lo hizo y se sobrepuso a un set perdido para vencer al cordobés Juan Ignacio Lóndero. Encima habrá que preguntarse si habrá definición, porque el luso de 31 años entrenó ayer con molestias en el sóleo izquierdo.

El viernes a la noche Schwartzman disputó un reñido partido de cuartos de final ante el uruguayo Pablo Cuevas y ahí se fue con una molestia en el aductor izquierdo. Avisó en conferencia de prensa del problema pero confió en recuperarse. Sin embargo, los estudios determinaron un desgarro y no sólo debió bajarse de la semifinal sino también de los ATP de Río y Santiago de Chile. “Quería tener revancha en Buenos Aires por lo del año pasado (perdió ante el italiano Marco Cecchinatto). Venía jugando en un alto nivel de tenis, de llegar a la final en Córdoba y acá estaba en semifinales con las mejores condiciones posibles para avanzar y hasta ganar el título”, explicó. Pero “después del partido me hice una resonancia, que mostró que tenía un desgarro, más chico del que pensábamos, pero en un lugar peor, el aductor mayor”.

Así, la ilusión argentina pasó a Lóndero, pero el de Jesús María, tras ganar 6/4 el primer set, dio pelea en el 2º pero lo perdió 7/5 y en el 3º flaqueó para el 6/1 final de Ruud.