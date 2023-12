Filipe Luís, arrepentido: "Le hablé a Di María de su mujer y hoy le pido disculpas"

En diálogo con Charla Podcast, el ex futbolista recordó el clásico en el que cometió un acto que actualmente quisiera borrar de su recuerdo. “Voy a abrir el corazón y hablar del mayor arrepentimiento de mi carrera. Si hay algo de lo que me arrepiento de haber hecho y me gustaría retroceder en el tiempo y no hacerlo, fue contra Di María".