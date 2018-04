Figurita repetida

Con el paso de los años y la llegada de las nuevas tecnologías, inevitablemente se fueron perdiendo costumbres. Aunque hay algunas que vuelven esporádicamente y provocan un deja vu conectado a la niñez. ¿Quién no cambió figuritas de un álbum en el patio de la escuela? Seguramente, la gran mayoría lo hizo. Este tipo de hábitos no desaparecieron, de hecho, con la llegada del Mundial cada cuatro años, vuelven para hacernos acordar del niño que llevamos dentro.

Ayer, en la esquina de Córdoba y Vera Mújica, sobre el Patio de la Madera, se llevó adelante un inédito intercambio de figuritas del álbum Panini del Mundial Rusia 2018. Con una soleada jornada otoñal que alentó la concurrencia, unas 50 personas se dieron cita para trocar piezas.

Dicho encuentro, convocado por redes sociales, tuvo la presencia de niños de entre 12 y 15 años, aunque los que coparon la parada fueron los mayores. No fue raro ver hombres y mujeres desde los 25 a 40 años.

A las 3 de la tarde aparecieron los primeros convocados y, una hora después, se llegó al punto máximo de asistencia. Claro que no faltó el mate y las galletitas para acompañar.

Uno de los organizadores del evento es Edgardo Corna, quien contó qué lo motivó a realizarlo. "Me enteré que había varios grupos en las redes sociales que se encargaban de organizar este tipo de eventos, pero ninguno era de Rosario. Por eso teníamos que hacer algo acá. Ahí fue que me metí en Facebook y empecé a buscar gente de la ciudad que quiera cambiar figuritas. Después armamos un grupo en WhatsApp, en donde ya somos unas 100 personas. Como ya no tenemos el patio de la escuela para intercambiar figuritas, tuvimos que buscar otra forma".

Edgardo también dijo que hay otros grupos similares en Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Pero esto no sólo sucede en Argentina, sino que también se replica en otros países. Por ejemplo en Perú, donde mensualmente se hacen masivos encuentros en las plazas de Lima para intercambiar. La selección peruana volverá al Mundial tras 36 años y el entusiasmo que generó la noticia desbordó todos los ámbitos.

Más allá de la "álbum manía", no es fácil lograr el objetivo de llenar todas las páginas. "Es un vicio difícil de manejar. Ni bien salió, compré como 50 paquetes en un mayorista. La cajera pensó que eran para mi hijo, no lo podía creer cuando le dije que eran para mi. Imaginate que el álbum tiene 670 figuritas, cada paquetito trae cinco y muchas veces tocan repetidas. Así que después las tenés que vender, sino te quedan ahí. Los encuentros también sirven para esto", comentó Corna, que tiene 43 años.

¿Un dato curioso? El candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió ayer un video en el que aparece pegando estampitas en el álbum oficial de Panini. "Después de 20 días de campaña tengo tiempo para estar en casa y pegar estampitas que le traje a mi hijo de la gira por el norte. Las que salgan repetidas las vamos a tener que intercambiar", escribió el político en su cuenta de Twitter.

Como siempre, está la figurita "imposible". Esa que prácticamente ni se encuentra. ¿Cuál es? El escudo de la selección argentina. Son pocos los afortunados que la consiguieron de entrada.

La idea es realizar juntadas todos los sábados en el mismo escenario, el Patio de la Madera. Ayer, cinco personas pudieron llenar sus álbumes. Quienes aún no pudieron, tendrán la chance la semana que viene.

Aquellos curiosos que quieran conocer más información sobre los encuentros, pueden sumarse al grupo "Intercambio de Figuritas Panini Mundial Rusia 2018 ROSARIO". La invitación está hecha, sobre todo para aquellos que quieran volver a ser niños por un rato.