Embed #SuperligaxFOX - Bértoli estuvo cerca de cometer un error grave, pero lo solucionó a tiempo. Patronato y Newell´s siguen 0 a 0. pic.twitter.com/uz9LnW7doh — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 6 de noviembre de 2017

Embed #SuperligaxFOX - Espectacular atajada de Pocrnjic para mantener el cero en el arco de Newell´s pic.twitter.com/WCMme6fSKc — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 6 de noviembre de 2017

Embed ¡UNA JUGADA INSÓLITA!#SuperligaxFOX - En una misma acción: Error defensivo de Patronato, chance perdida por Newell´s y roja para Ferroni. pic.twitter.com/u7Ap1GVztS — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 6 de noviembre de 2017

El arranque de Newell's fue prometedor, porque intentó progresar con el balón al pie y con juego asociado, algo que en algunos pasajes conseguió.de hecho en una de sus primera aproximaciones lo tuvo Luis Leal, quien cabeceó un buen centro de San Román, y que el arquero Bértoli controló en dos tiempos con dificultad.Con el correr de los minutos, Patronato emparejó el juego en el medio y tuvo algunas aproximaciones hacia el arco defendido por Lucho Pocrnjic.Pese a que el Patrón mejoró en el juego, la Lepra lo tuvo otra vez de contra, pero Leal tras quedar mano a mano con el arquero lo perdió por poco. Fue muy clara.A los 35', lo tuvo Patronato. Gran jugada de Rodrigo Migone, que abrió para la izquierda, y el centro lo encontró a Ribas solo, sin marcas, y el cabezazo fue sacado al córner en gran reacción por Lucho Pocrnjic.En el cierre, la Lepra volvió a llegar con peligro, primero en los pies de Joaquín Torres que desbordó y exigió al arquero y en el córner posterior Bértoli en gran reacción le sacó el tanto a Bianchi, tras un buen cabezazo.El complemento mostró una actitud diferente, porque ninguno de los dos logró imponer condiciones ni tampoco generaron situaciones de peligro. Todo se desarrolló en m itad de cancha, más allá de algún intento de Patronato que no logró profundizar.De hecho, pese a estar parado más de contra, el que preocupó fue la lepra, que tuvo una llegada con Sarmiento, que no terminó de acomodarse ante la salida de Bértoli y el remate posterior de Figueroa casi confunde al arquero y por poco no se le metió.Casi en la misma jugada, en la contra posterior, Newell's se quedó con diez luego de que Leo Ferroni le entró duro a Matías Garrido y vio la roja directa.Luego de eso, Pocrnjic se tuvo que exigir para contener un cabezazo de Marquez, que pedía red.Así forma Newell's: Luciano Pocrnjic; San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Leonel Ferroni; Braian Rivero, Nery Leyes; Joaquín Torres, Brian sarmiento y Víctor Figueroa; Lus Leal. DT, Juan Manuel Llop.En el banco estarán: Ibáñez, Valenzuela, Escobar, Sills, Cabrera, Tevez y Guevgeozian.TV: Fox Premium