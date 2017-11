Figueroa entrenó y hoy se define

Lo esperan. Figueroa es la única incógnita en la formación de Llop. Si responde en la práctica de fútbol será titular. Leonardo Vincenti

La aparición de Víctor Figueroa en el trabajo táctico que cumplió ayer el plantel de Newell's es una señal auspiciosa de que puede estar el viernes contra Belgrano en el Coloso. Pero todavía no está definido. El dolor en la rodilla derecha que tuvo hace algunos días, nada de gravedad, según los estudios médicos, no permite aventurar que sea uno de los titulares, algo que se determinará esta mañana en el entrenamiento futbolístico. En el caso que sea descartado, el reemplazante será Mauricio Tevez.

Figueroa no entrenó el sábado en la práctica de fútbol realizada en el Coloso y cumplió un trabajo diferenciado el lunes, con la intención de no exigirlo. En la rutina táctica de ayer en Bella Vista, el volante participó con el resto. Salió un rato antes de que concluya, con la intención de preservarlo.

Esta mañana el plantel cumplirá el entrenamiento de fútbol en el estadio y se decidirá si Figueroa se encuentra en condiciones de jugar. Después de la práctica, Llop hablará en conferencia de prensa y se espera que confirme o no al mediocampista.

Si bien nadie se aventura a manifestar que pueda estar para la 9ª fecha, el hecho de que Figueroa se haya movido con los demás es un buen indicio como para que sea el volante izquierdo y uno de los creativos del equipo junto a Braian Sarmiento.

Pero si finalmente se decide que no juegue, Tevez es el elegido para reemplazarlo. El futbolista de 21 años no fue nunca titular durante el ciclo de Llop. La última vez que ingresó desde el principio fue contra San Lorenzo (2-2), en el Coloso, en octubre de 2016, con la dirección técnica de Diego Osella.

Tevez apenas estuvo en tres partidos de la Superliga, siempre ingresando desde el banco. Pese a que Héctor Fértoli tiene más presencias como mediocampista por izquierda, quedó relegada su figura en esta ocasión si es que se necesita sustituir a Figueroa.

En menor medida, Enzo Cabrera podía convertirse en otra posible alternativa si Figueroa no llega. Pero el juvenil, de 17 años, entrena diferenciado por una dolencia en el tobillo y casi que se descarta para el viernes.

Por su parte, Juan Ignacio Sills es el preferido por Llop para jugar por el desgarrado Nery Leyes y Milton Valenzuela jugará por el expulsado Leonel Ferroni.

Es posible que Llop anuncie hoy el equipo, que irá por el tercer triunfo en la Superliga y el segundo seguido de local. La posible formación es con: Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Valenzuela; Braian Rivero y Sills; Joaquín Torres, Brian Sarmiento y Figueroa o Tevez; Luis Leal.

¿Te gustó la nota?