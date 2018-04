Víctor Figueroa, una de las figuras de Newell's y autor de uno de los goles en la victoria ante Talleres, aseguró que ante Boca deberán mantener la mayor concentración posible para aprovechar los errores del rival y "golpear en el momento justo". En tanto, sostuvo que la actitud que tuvo el árbitro Patricio Loustau, cuando pateó a los jugadores en el festejo del segundo gol, "es producto de una buena relación y confianza" que muchos jugadores tienen con él.

Entre otras cosas, el Sapo destacó la confianza y continuidad que le dio el director técnico Omar De Felippe desde que llegó al Parque, de quien aseguró que desde que tomó las riendas "el equipo mejoró y bastante".

Con respecto al próximo partido que el rojinegro disputará en la Bombonera, válido por la 24ª fecha de la Superliga, Figueroa apuntó: "Tenemos la ilusión de hacer un buen partido ante el puntero, por lo cual vamos a tener que tener la mayor concentración posible y golpear en el momento justo porque sabemos que en su cancha van a salir a buscar el partido y van a dejar espacios".

A la hora de justificar el buen desempeño ante Talleres, donde abrió el marcador con un gol de buena factura, indicó que "Omar (De Felippe) es un entrenador que trabaja mucho en ese tema, hay que ajustar algunas cosas así que ojalá que podamos mejorar la eficacia. Estamos entrenando mucho y muy duro, hoy me toca jugar seguido, el entrenador me está bancando y eso me da confianza" y agregó que "desde que agarró Omar el equipo mejoró y bastante".

Una de las polémicas que se generaron tras el partido ante la "T" fue el polémico arbitraje de Patricio Loustau quien, entre otros fallos discutidos, fue cuestionado por patear a los jugadores de Newell's en el festejo del gol de Jerónimo Cacciabue. "Lo hace por la confianza que tiene con nosotros, nos llevamos muy bien y hay chicos que lo conocen. Lo hizo por eso, por ahí el que no lo sabe lo interpreta mal. Tenemos buena relación y queda todo ahí", explicó el Sapo.

"Necesitábamos cambiar la imagen que dejamos en Brasil, donde Paranaense nos superó ampliamente, por eso rescato lo que hizo el equipo ante Talleres", subrayó.