Fértoli se hará mañana la revisión médica en el Ciclón

La venta de Héctor Fértoli está acordada con San Lorenzo, tal como adelantó Ovación, y mañana el jugador se presentará en la entidad azulgrana para la revisión médica, según adelantaron allegados a la negociación. El atacante era el nombre a vender, a tal punto que el entrenador Héctor Bidoglio no lo tuvo en cuenta durante la pretemporada y se había hecho la cabeza de que no lo iba a tener para completar la Superliga. Y más allá de que se dilató bastante el tema porque los montos ofrecidos no convencían, al final la oferta del Ciclón conformó a la dirigencia y "llegó a un acuerdo para sellar la operación".

Newell's tasó al futbolista en cuatro millones de dólares y los ofrecimientos que llegaron tanto de Colón como de Independiente no convencieron a los directivos, que pretendían dos millones de dólares por la mitad del pase. Los azulgranas ofrecieron esa cifra, que descontados los impuestos le quedará a la entidad del Parque cerca de 1,6 millón de la moneda estadounidense.

Lo que motivó a que los dirigentes dieran el okey a la operación "es la forma de pago". Sobre todo porque Newell's necesita tener en mano algo de dinero no sólo para saldar los compromisos económicos que tiene, sino también para de esta manera recibir la venia del juez Fabián Bellizia para la llegada y aprobación de los refuerzos y/o incorporaciones que tiene y tendrá el entrenador para lo que vendrá.

Desde la entidad azulgrana informaron que "Fértoli llegará proveniente de Newell's. Un volante ofensivo que mayormente juega sobre la banda izquierda (también lo hace por la derecha y es extremo), por el que el Ciclón pagará 1,6 millón de dólares por el 50 por ciento de su ficha y firmará contrato por tres años". Fértoli debutó en la primera de Newell's en la campaña 2013/14, saltó a la cancha desde el banco en mayo de 2014 en un partido ante Arsenal.