El último de Fértoli. Ante Chacarita ingresó recién a los 69'. No estuvo en Paraná, no entró con Belgrano y ahora iría por Figueroa. Leonardo Vincenti

Llop está en la búsqueda de mejorar el rendimiento y volvió a apostar por quien fue titular en las primeras fechas

Llop está en la búsqueda. Necesita encontrar un mejor rendimiento para que los resultados le sonrían más seguido. Y en la generación ofensiva pone sus ojos. Tiene a varios para elegir, el tema es que ninguno de los protagonistas se hace lugar por mérito propio. Ayer en el primer ensayo volvió a probar con Héctor Fértoli, con quien había salido a la cancha para el debut en la Superliga y lo bancó hasta la 4ª fecha, en las tres siguientes lo hizo alternar y en las últimas dos no lo dejó pisar el campo de juego. Al que sacó fue a Víctor Figueroa, priorizando a Brian Sarmiento, justo al revés de lo que había hecho en el final del último partido ante Belgrano. Igual, habrá que esperar para que el DT confirme esta variante de cara al difícil partido del domingo ante River en el Monumental, que sería la tercera y se sumaría a las previsibles de Ferroni por Valenzuela y Escobar por Bianchi. ¿Otros datos? Leal seguiría entre los once y a Leyes no lo arriesgarían.

La inclusión de Fértoli hoy es sorpresiva. Porque sus últimos veinte minutos en cancha fueron en el cierre del partido con Chacarita, cuando reemplazó a Torres. Luego ni viajó a Paraná y se quedó los 90' en el banco frente a Belgrano. En tanto, su último cotejo de titular fue frente a Vélez (en el segundo tiempo lo reemplazó Enzo Cabrera, quien hoy está afuera por una distensión en el recto anterior izquierdo). Y justo Cabrera le había sacado la titularidad ante Godoy Cruz (a quien reemplazó a los 81').

En cambio, no sorprende si se tiene en cuenta que por algo lo consideró titular en el arranque del torneo, lo que Fértoli se había ganado por el buen cierre en el torneo pasado.

El regreso de Ferroni tras cumplir la fecha de suspensión era previsible en lugar de Valenzuela, lo mismo que la presencia de Franco Escobar por el suspendido Bianchi (5 amarillas).

No tan así de segura aparecía la continuidad de Juan Ignacio Sills en la zona media, aunque está dentro de la lógica porque Nery Leyes se recupera de un desgarro en el aductor medio derecho, pero llegaría demasiado justo y con riesgo de resentirse y perderse los últimos dos partidos del año, en especial el clásico, que se jugará el domingo 10 de diciembre.

De esta manera, si Llop hoy y mañana no realiza otras pruebas con diferentes protagonistas, los once ante River serían: Pocrnjic; San Román, Escobar, Paz y Ferroni; Sills y Rivero; Torres, Sarmiento y Fértoli; Leal.