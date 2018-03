Ferrari se avivó y festejó Vettel

Cómo te quiero. Vettel besa el plato del premio, en donde se ve reflejado tras ganar. NA

La Fórmula 1 comenzó en Melbourne con mucho público pero la inocultable sensación de que no se le puede encontrar la vuelta al espectáculo. No hubo emociones prácticamente y si el golpe de escena lo dio el subcampeón Sebastian Vettel fue porque Ferrari se avivó, lo hizo parar en boxes en momentos de safety car y así le ganó el liderazgo al campeón Lewis Hamilton. Antes y después pasó poco y nada. Sólo se vieron más competitivos a los Haas hasta sus abandonos y a Fernando Alonso, acaso la nota más optimista porque le sobra muñeca y ahora al menos tiene motor (Renault), para pelear en el segundo pelotón. Pero nada más.

Kein Magnussen y Romain Grosjean pararon cuando rodaban en 4º y 5º lugar y al volver a pista el equipo notó que una pistola neumática había fallado y por lo tanto la goma correspondiente no estaba bien ajustada, provocando el abandono de ambos. Ahí la carrera entró en régimen de safety car virtual, Vettel paró y volvió delante de Hamilton, que se había detenido ante el acoso de Kimi Raikkonen. El inglés le pidió explicaciones al box ante su sorpresa y no recibió contestación. Mercedes fue superado en viveza por Ferrari. Fue lo único que alteró la monotonía.

