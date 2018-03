Tuvo que salir a recoger el guante. Paulo Ferrari respondió con contundencia a las palabras que había dicho anteayer el ex presidente canalla Norberto Speciale en una entrevista en Radio 2. El ex titular de Central había dejado sentado que la actual dirigencia le quitó al plantel canalla el premio que le había prometido en la antesala de la final de la Copa Argentina 2014 contra Huracán, aquella noche en la que el elenco auriazul terminó quedándose sin nada desde la tanda de los penales. "Es fácil hablar, pero hay que tener mucho cuidado. Speciale se equivocó y provocó un daño importante en el club", afirmó el Loncho en el prólogo de la charla que mantuvo con Ovación. "Todo lo que dijo es mentira. No sucedió nada de eso. ¡Cómo van a venir después Di María o Lavezzi! Ellos están afuera y estas cosas no suman. Todo lo contrario", enfatizó el lateral derecho auriazul un poco indignado.

Ferrari se mostró dolido con Speciale porque sintió que ensució al plantel y al cuerpo técnico sobre todas las cosas. "Acá estaba Miguel Angel Russo como entrenador. Una persona que siempre sacó del fondo a Central y le dio todo. Vino incluso a dirigirnos en el ascenso sin necesidad. Se la jugó y merece otro respeto. Además, cómo no íbamos querer ganar esa copa si era como la frutilla del postre después de todo lo que habíamos pasado", acotó el defensor.

"También recuerdo muy bien que el Loco Abreu entró a jugar desgarrado. Una persona como el Loco también amerita otro trato. Es un jugador reconocido a nivel mundial y también se la ensució como a otros grandes jugadores, que me llamaron y se molestaron por estos dichos, que no hicieron más que restar en beneficio del club", sostuvo el capitán canalla.

A la vez que recordó: "Muchos de nosotros vinimos en un momento muy delicado. Vinimos a ayudar sabiendo que desde lo económico estaba muy complejo. Y no nos importó. Muchos volvimos porque lo sentíamos y teníamos la necesidad de retribuirle algo de todo lo que nos dio Central".

"Por eso, cuando se habla hay que tener cuidado con las palabras. En esta, Speciale se equivocó y generó un daño importante en el club. Se lo dije por teléfono cuando hablamos ayer (anteayer) mismo. Incluso lo consulté sobre por qué había inventado todo eso. Me afirmó que fue algo que le había comentado alguien del club. Pero como conocía a esa persona, lo llamé y le pregunté. ¡Y me dijo que nada de eso había sido así!", exclamó con bronca Ferrari en diálogo con este diario.

Aunque otras de las cosas que le produjo urticaria al jugador fue que "lo que pasa es que todo esto nos deja mal parados como club. Nos brinda una pésima imagen para afuera. Después pedimos que repatriemos a jugadores de la calidad de Angelito Di María o el Pocho Lavezzi. Es imposible porque ellos desde Europa y Asia ven todo. Y esto no suma para seducirlos. Todo lo contrario. Lo mismo pasa con Cervi, el Monito (Lo Celso) o el Chaqueño (Montoya). El que pierde es Central. Speciale le erró".

"Volví prácticamente en la peor etapa de Central. No hablé al pedo. Me fue a buscar Gonzalo (Belloso) y me planteó las cosas con claridad. Y decidí regresar. Como luego lo hicieron Juan (Pizzi) y Miguel (Russo). Ellos también vinieron por el club cuando hubo muchos que miraron hacia otro lado. No hay que hablar por hablar", afirmó.

Y agregó: "Porque nosotros (los jugadores) incluso pusimos plata para que los empleados pudieran cobrar en su momento, ya que hacía varios meses que no recibían lo que les correspondía. A eso le agrego que también puse plata como muchos (Delgado, Ruben, Cetto y Carrizo) para arreglar los vestuarios, porque no parecían de un equipo de primera. Lo hicimos porque lo sentimos. Lo hicimos porque Central, para muchos de todos nosotros, está por encima de todo".

La bronca de Ferrari es porque considera que "como es un año de elecciones entonces cualquiera puede salir a hablar y ensuciar a alguien. Esto es tierra de nadie parece. Y no es así. No debe ser así. Acá parece que es natural que en un año electoral se permita decir cualquier barbaridad".

"Lamentablemente esto no es nuevo. Ya pasó en otras ocasiones. Y en varias lamentablemente. Qué casualidad que luego de perder un partido salió este tema. Pero los rumores o declaraciones salen de gente que quiere sacar beneficio propio", enfatizó el Loncho.

Por último, el capitán canalla dejó sentado que "pese a todo, el hincha de Central tiene memoria, más allá de que muchas veces se lo busque subestimar".