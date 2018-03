Fernando Marchiaro: "El objetivo es ascender"

El 7 de abril, Atlético del Rosario recibirá en el pasaje Gould la visita de Los Tilos, en lo que será su primer partido en la primera A del torneo de la Urba. "El objetivo es ascender", dijo sin titubear Fernando Marchiaro, head coach del equipo, al referirse a los objetivos planteados por el club para este año. "Lo necesitamos, el club lo necesita", se sinceró el ex segunda línea destacando que si bien el objetivo final es ese, "la meta a corto plazo es ganarle el partido a Los Tilos... después será La Plata y así partido a partido".

El 2018 promete ser un año cargado de desafíos para el conjunto que entrena Marchiaro y el staff compuesto por Franco Rossi, Diego Vallejos, Pablo Rota y Rodrigo del Cerro. Por eso encaró su preparación a conciencia y arrancó la temporada con una gira por Europa con 71 jugadores. "Los partidos que jugamos fueron una buena medida y el equipo estuvo a la altura de las circunstancias. Sin embargo, creo que lo fundamental de esta gira fue que sirvió para unir más al grupo", destacó Marchiaro al referirse al periplo.

Hoy por hoy, ¿cómo está el equipo?

Está bien.Veo a los chicos motivados. En líneas generales este es un plantel muy joven (el promedio de edad es 22 años) y recuperamos algunos experimentados como Leo Canale y David Dobson, que son importantes para equilibrar un poco y tener un mix.

El torneo que se viene es, en un punto, más duro que el Top 12.

Sabemos las contra que tenemos, que somos el equipo a vencer. Sabemos, por ejemplo, que los arbitrajes no van a ser los mejores y que todos los equipos tienen un buen pateador, un buen scrum y un buen line; por eso si te equivocás y te sancionan te meten en tus 25 y ahí te juegan al scrum y al maul. Para defendernos de eso nos estamos preparando. Después, donde no vamos a claudicar es en la intensidad. Venimos trabajando mucho con la intensidad y la velocidad de juego... para mí la diferencia va a estar ahí. Si ejecutamos eso como lo venimos haciendo vamos a andar bien. Igual el torneo es largo, son 26 partidos. Si tomamos como referencia lo del año pasado, los equipos que ascendieron perdieron 6 partidos o sea que tenés un margen como para equivocarte. Igual, no lo quiero usar. En cambio en el Top 12 no te perdonan. Ahí cuando te caíste, no te levantás más.

Vos decís que no van a claudicar en cuanto a la intensidad del juego, pero en este tipo de torneo lo que vale es ganar.

Si y por eso vamos a tratar de no jugar en nuestro campo y arriesgar de media cancha hacia adelante. No vamos a salir a lo loco a buscar el partido desde cualquier lado. En los pocos videos que pude ver de nuestro futuros rivales vi que te dejan espacio, es más te dan más espacio que los equipos con los que jugábamos el año pasado.

Tienen un arranque complicado.

Sí, es cierto, pero hay que mirar el lado positivo. Para mí te conviene jugar con los mejores al principio porque a la larga el plantel corto se cae.

¿Vos creés que van a poder llevar a cabo el juego que pretenden?

Estamos trabajando. Estamos tratando de mejorar las carreras, tratando de que los jugadores lean más el juego y jueguen más de pie. Insistimos mucho con eso y la verdad es que los chicos están cumpliendo. El año pasado estructuramos más el juego y no nos dio resultados, por lo que decidimos volver a las bases, a nuestro sistema de juego, a jugar con creatividad, dinamismo, velocidad y juego. Ahí es donde nos sentimos más cómodos.

Debido a las convocatorias se van a quedar sin Lucio Sordoni, Mayco Vivas y Manuel Nogués, que se van con Los Pumitas, además de Tomás Malanos y Martín, que irán con Argentina XV.

Sí, son muchos. Lo vamos a sentir, sobre todo a los dos primeras líneas. Los pilares no son fáciles de reemplazar, más sabiendo que vamos a jugar un torneo donde el scrum es prioritario, tanto para defendernos como para atacarlos. Los Pumitas van a jugar los dos primeros partidos (Los Tilos y La Plata) y los que están con Argentina XV están libres hasta junio. Son las reglas del juego, no nos gusta pero tenemos que adaptarnos. Es el sistema que nos están imponiendo y esto se va a poner peor...

¿Vos crees?

Sí. A los clubes formadores, como somos nosotros, le van sacando jugadores muy fácilmente y sin restricciones. Te sacan los jugadores cuando quieren y te los devuelven cuando quieren. Para mí está todo mal encarado. Y va a ser peor. Si quieren hacer ese torneo sudamericano que piensan van a sacar más jugadores para el sistema. Alguien va a tener que pararlo porque así no se puede seguir. Estás trabajando y no sabés con el plantel que contás. Los pilares son únicos, no hay muchos y a nosotros nos sacan dos co mo si nada. Un pilar no es un centro o un wing que lo podés reemplazar fácilmente, llevan un proceso. Sabemos que en algún momento se van a ir a Jaguares o al rugby profesional... por eso esperemos poder disfrutarlos un poco más. Igual, a un equipo que se fue al descenso, que le saquen cuatro o cinco jugadores me parece mucho.

Dentro de lo doloroso que es descender, ¿qué sacaron de positivo de todo esto?

Es una experiencia. Si te pasó por algo es. Hoy estar en el Top 12 es muy díficil. Fijate a fin de año, los equipos ascendieron, van a bajar como subieron. En el Top 12 son muy pocos equipos los que se lo pueden aguantar. Nosotros tenemos estructura pero tuvimos el problema de que no nos pudimos adaptar, nos faltó gente y el recambio nos llegó tarde. A diferencia del año pasado creo que hora estamos bien. No tendremos jugadores de un gran tamaño pero si con muchas condiciones técnicas. Hay muchos jugadores con calidad. Para eso se hizo un buen trabajo en juveniles y se sigue trabajando. En algún momento ese trabajo va a dar frutos, hay que esperarlos. Estamos en el inicio de algo bueno, seguro.

¿Se siente la presión?

La verdad no es que la presión se siente, la presión es de uno. Yo fui partícipe de esto y sé lo que es descender y lo he sufrido. La presión está. Todo el club quiere ascender y si no se da este año será el año que viene. En este barco estamos todos, jugadores, entrenadores, dirigentes y si no vamos todos juntos no vamos a llegar a buen puerto. De esta tenemos que salir todos juntos, no hay otra. Es difícil, son muchos partidos, pero el objetivo es ascender y desde mi forma de ver, creo que estamos en el buen camino.