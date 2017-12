Fernández y Llop: "Hay que disfrutar de esta fiesta"

La ciudad ya se mueve al compás del partido más pasional que tiene nuestro fútbol. Leonardo Fernández y Juan Manuel Llop son conductores. Líderes en sus puestos. Bajan líneas concretas y transparentes desde lo táctico. También coinciden con el mensaje de paz que debe haber en este tipo de enfrentamientos en suelo rosarino, que está bien partido en dos. Tanto el técnico de Central como el de Newell's confluyeron en una misma consigna. "Esto es una fiesta. Hay que disfrutarla porque además estamos en el mejor lugar del mundo", tiraron casi al unísono los entrenadores, quienes expresaron un claro compromiso por ganar y mantener el orden. Ambos pregonaron en todo momento "que este clásico tiene que desarrollarse con calma porque no va mas allá de un partido. Esto es juego. Hay que sentirlo, pero también saber que no es lo único que ofrece la vida", deslizaron, de una u otra manera, los técnicos del elenco canalla y leprosos en una jugosa —almuerzo de por medio— charla con Ovación, donde el marcado respeto, las anécdotas y confesiones en off también estuvieron al orden del día.

¿Cómo notan que transita la semana sabiendo lo que le genera al hincha este clásico?

Hace tiempo que no estaba en la ciudad y noto que se modificó bastante desde el punto de vista, no sé si del sentido de pertenencia o de la agresividad para lo que es un partido de fútbol. No comparto eso de la violencia. Sí sé que este es un partido muy importante. Tanto para Leo (Fernández) como para mí, el hincha o dirigente. Hay demasiada violencia. Deberían bajarse un poco los decibeles. (Llop)

Comparto en primer lugar lo que dijo el Chocho. Todos somos hinchas, pero tampoco podemos generar violencia. Sabemos lo que significa este partido, aunque a la vez es una fiesta y hay que disfrutarla como tal porque no tienen la suerte de vivirla. (Fernández)

¿Cómo están internamente desde lo personal?

Tranquilo, es una semana normal. Lógicamente sabemos qué jugamos, pero por dentro estoy bien. (Llop)

En mi caso estoy viviendo algo soñado por tratarse de mi primer clásico grande. Soy hincha de Central, pero hoy estoy parado en otro lugar. Nuestra meta es sacar al equipo de esta situación incómoda que estamos viviendo. En cuanto al partido, cae de maduro que se vive de manera muy particular. Por eso creo que para descomprimir un poco el tema de la violencia habría que jugar entre tres o cuatro clásicos por año. De ser así se bajaría un poco la locura. En cambio, mientras que al disputarse uno solo eso genera que se lleve puesto muchas cosas. (Fernández)

¿Piensan que si se jugarían más clásicos bajaría el alto índice de violencia que hay en la actualidad?

Y, en otros países pasa. Además, lo viví en los lugares donde estuve. Por ejemplo, en Ecuador se juegan varios. La idea que tiró Leo está buena. Sería una buena iniciativa para descomprimir un poco. Se daría además un paso hacia adelante, pero la gente tiene que entender también que esto es un partido de fútbol. Pero más allá de todo, lo importante es que salga un buen encuentro, que se juegue bien. Seguramente el que haga bien las cosas ganará. (Llop)

La idea es esa. Que haya más clásicos. En todo el mundo se juegan muchos y no se ve que haya violencia o genere desmanes al por mayor. Hay que desdramatizar un poco todo. (Fernández)

Llop habla de un partido bien jugado, pero vos asumiste hace poco y el equipo no tiene esa identidad que pretendés inyectarle.

Sí, es así. Lo primordial era generarle confianza al plantel. Había que hacerlos sentir cómodos y ver la manera en que al equipo no le convirtieran. La idea era gestar algo bueno desde el orden. A partir de ahí, donde llevamos apenas dos semanas de trabajo, estamos apuntando a querer revertir lo que venía haciendo el equipo. (Fernández)

¿Les pasa que al convivir con familiares, amigos e hinchas, que son de uno u otro equipo, es como que influyen en el mensaje y generan más presión?

En mi caso tengo hijas grandes que ya no van al colegio, y en cierta forma evitan las cargadas. Están en otra etapa de la vida. Pero lo veo desde otro punto de vista. Desde el lugar que como referente de familia le puedo dar una gran alegría. Porque de lograrlo, se sentirían orgullosas de uno. Por eso sé que tengo una responsabilidad muy grande ser el entrenador de Newell's. Como también le pasará a Leo porque somos de acá y estamos identificados con los clubes. Aunque lo más lindo de todo esto es que estamos en este privilegiado lugar. Somos protagonistas de esta fiesta, que no todo el mundo puede vivirlo. (Llop)

Lo que pasa es que ellos siempre quieren lo mejor para uno. Pero las responsabilidades y decisiones son nuestras. Lógico que uno sabe bien cómo y a quién hay que escuchar. Sin embargo, me quedo con esto de que lo que está viviendo este cuerpo técnico, que hace unas fechas atrás ni pensaba que estaría en este lugar. (Fernández)

¿Cómo toman que los entrenadores son los fusibles de este sistema?

Coincido en que en muchas veces un clásico es determinante. Por eso antes mencioné que había que descomprimir un poco todo. Desde nuestro lugar sabemos que nos terminarán juzgando por estos tres partidos. Puede sonar o ser injusto, pero cuando asumimos la responsabilidad de estar al frente del grupo sabíamos bien a lo que nos enfrentábamos. También que tendríamos una posibilidad de seguir. Lógico que este momento es algo maravilloso y por eso tratamos de disfrutarlo al máximo. (Fernández)

Es como dije antes, estamos en el mejor lugar de la fiesta. El otro día un periodista me preguntó algo similar a esto de ser fusible, y la verdad es que no lo veo así. Hay que medir todo el proyecto, no un solo partido. (Llop)

¿Coinciden con que este clásico es diferente al resto?

Desde mi punto de vista no tengo dudas de que es así. Lo viví como jugador y entrenador en muchos países. Este encuentro es muy especial y no es para cualquiera. No sé si mejor o peor. Pero sí es distinto a todos. (Llop)

Los que somos de esta ciudad sabemos muy bien lo que es este partido. No se permiten errores. Hay mucho en juego. No creo que se viva algo así en otro lugar. Rosario en ese sentido es muy particular. (Fernández)

¿Cómo se manejan con el plantel, donde los dos cuentan con muchos jugadores que son hinchas?

Con normalidad. Creo que no es bueno llenarle la cabeza al jugador. A ellos, sobre todo a los que son de acá, no hace falta decirles nada desde ese punto de vista. Ellos solos hablan y saben de qué de trata este tema. (Llop)

Sabemos que hay muchos hinchas en el equipo, pero no estamos todo el día haciendo hincapié en este partido. De hecho, arrancamos la semana como la teníamos proyectada. No podemos sobrecargar al futbolista con temas extra deportivos. Nosotros tenemos que ocuparnos de preparar de la mejor manera el clásico, nada más. (Fernández)

¿Y cómo notan entonces los rostros de los jugadores?

El microclima es muy bueno, venimos de dos cotejos muy buenos, más allá de cómo iremos a rendir el domingo cuando sea el día del partido. (Llop)

El grupo está bien, entrena sin problemas y sabe a lo que se enfrentará. Lógico que nos entrenamos para obtener un gran resultado. (Fernández)

Los dos coinciden en algo, que tienen jugadores con buen pie en el medio

Es lo que fuimos buscando y lo encontramos. Es un poco el fútbol que se está utilizando. Central tiene a Camacho, Carrizo y dos delanteros importantes, con laterales que tienen cierta vocación ofensiva. Es un poco el fútbol de hoy. Costó porque hubo algunos lesionados. Si me preguntás en qué momento me gustó el equipo te digo con River y Racing. El primer tiempo de Belgrano y Chacarita, pero no se nota porque ganamos cómodos. Sí se notó con River. (Llop)

Desde el orden se pueden generar cosas. Maxi (González) está haciendo un buen trabajo, se está afianzando muy bien y el Colo (Gil) entendiendo lo que es Central. Le pesó algunos partidos que jugó, lo hablamos, fue resistido en algún momento y contra Boca hizo un buen juego. Trabajó bien al lado de Maxi para achicar las distancias y después tiene buen pie, con buena pegada. Me parece que se va a encontrar con lo que puede dar y le brindará cosas muy buenas al equipo. (Fernández)

¿Considerás que están en el mejor trabajo del mundo?

¡Y qué te parece! Arranqué a los 18 años, tengo 54 y vivo de esto. Lo hago con felicidad. Voy feliz a un entrenamiento y eso me pasaba también cuando jugaba. Disfruto. Regresé después de 15 años, para mí eso es importante. Anduve por Ecuador, Bolivia, Chile, Paraguay y varios equipos argentinos para llegar acá de nuevo. Esto es un valor agregado. Volví a mi destino. Costó, pero lo logré. Y ahora estoy ante un clásico. Estoy feliz, contento y por eso me ven relajado. (Llop)

¿Qué tiene este clásico para vos ahora como DT a diferencia de cuando eras jugador?

Es otra cosa. Te permite estar diferente como cuando vas a jugar contra Boca o River. La madurez, las situaciones complejas que has vivido, buenas o malas, te las hacen ver diferentes. Tomarlas con más tranquilidad, no acelerarte. Lo expulsaron a Paz y no es que me volví loco. Antes, quizás, sí. Tomás las cosas de manera diferente porque todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Entonces, en base a eso vas madurando porque si no te volvés loco y te ponés en víctima. Entrará un jugador que cumplirá igual o a lo mejor lo hace mejor. No se sabe. Es como decía Leo, si no dirijo cómo van a saber si lo hago bien o mal. Esto es lo mismo, si no lo ponés nunca se sabrá cómo juega. (Llop)

Tenés dos partidos y debés rendir examen en el clásico porque la dirigencia te puso un tope. ¿Cómo lo vivís a eso?

Sí, pero lo vivo con tranquilidad porque sabía a lo que me iba a enfrentar. Lo que tenía por delante y lo tomo de esa manera. Hace unos meses era visualizar en este lugar en el que estoy. Lo disfruto mucho. Lo vivo con pasión y haciendo lo que creo que es lo mejor. Y después no sé si saldrá bien o mal, estoy convencido de que va a salir bien. Y me iré a mi casa, como dice mi vieja, con la tranquilidad del deber cumplido. Que hice lo que quise hacer en determinadas situaciones. Seguramente apoyaré la cabeza en la almohada y dormiré tranquilo. (Fernández)

¿Coinciden con eso que se dice que un equipo juega como vive el técnico?

En la semana soy diferente a cuando dirijo. Tengo una intensidad diferente. Me parece que Leo, por lo que vi, es igual. En la semana, en los entrenamientos, es diferente porque tenés que estar a full. Cuando trabajás y jugás lo hacés a full. Después es otra vida. (Llop)

También nos gustan los entrenamientos comprimidos, de mucha dinámica e intensidad. Y después uno se relaja. Vemos otras situaciones, comparto mucho tiempo con el resto del cuerpo técnico. Hay una onda muy buena. Almorzamos con el plantel y nos quedamos en Arroyo viendo videos, prácticas y mejorar lo que se pueda. Cuando llegás a tu casa es otra vida, trato de desconectarme. (Fernández)

¿Qué mensaje le entregarían a la gente?

No vamos a pedir nada más, hay que empezar a dar. Y que el contagio saldrá desde adentro de la cancha hacia afuera. Eso es lo que vamos a proponer, dar una alegría, disfrutar. Nuestra gente viene golpeada, pero vi un estadio con buena onda con Boca. Se vio otra vibra. Y más al final del partido. Hacía mucho tiempo que la gente de Central no se iba eufórica tocando bocinas por la calle. Es lo que decía el Chocho, hoy somos protagonistas y vamos a defender ese lugar con las armas que tenemos. (Fernández)

Que la gente vea a través de la tele el equipo que quieren ver. Eso es lo que trabajamos. En estos partidos lo vieron. Espero que se observe lo que quieren ver. Siempre descanso tranquilo, nunca me desvelo cuando das todo. (Llop)

Hay mucha adrenalina en una previa. ¿Pueden dormir?

Sí, muy tranquilo (Fernández)

Yo toda mi vida lo hice. Tuve partidos decisivos, de situaciones límites y cuando me tomaron la presión dio 12.7. Mi vieja me dice "te vas a morir". Son 90 minutos, pero la presión no se me modifica más allá del encuentro que sea. Como jugador lo vivía igual. Mi vieja me dijo el otro día que tenía taquicardia y le dije que no mire más los partidos. Tiene miedo a que me pase algo, ja. (Llop)

Yo lo miro con intensidad y ni loco me mido la presión, ja. (Fernández)