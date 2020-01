Fernández entrenó normal y jugaría

El DT rojinegro Frank Darío Kudelka ajusta los últimos detalles para lo que será el estreno rojinegro en la Superliga en 2020, que será el sábado por la tarde en Sarandí ante Arsenal. De no mediar imprevistos están los once “de memoria” para buscar los primeros tres puntos del año en el Viaducto. Ayer Julián Fernández, que superó una sobrecarga muscular, entrenó a la par de sus compañeros y se perfila para ser el cinco titular. Newell’s conservó el plantel, a pesar de que aún no llegaron refuerzos. Así va por más.

Fernández no participó el sábado del último amistoso ante Colón (2-0), ya que fue preservado por una sobrecarga muscular. Se prefirió no correr riesgos. Fue suplantado por Braian Rivero, ya que Lucas Villarruel emigró a Liga de Quito de Ecuador. Pero ahora Fernández está en óptimas condiciones y ayer entrenó a la par de sus compañeros por lo que sería de la partida ante Arsenal.

Así los titulares serían Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández y Mauro Formica; Luis Leal, Lucas Albertengo y Maxi Rodríguez.

Mientras que Jerónimo Cacciabue, que se repone de una larga dolencia muscular, ayer entrenó a la par del grupo y habrá que ver si es incluido entre los concentrados para enfrentar a Arsenal o si es preservado para la fecha siguiente frente ante San Lorenzo en el Coloso, el lunes 3 de febrero.

Dirige Penel

La AFA dio a conocer que el cotejo del sábado entre Newell’s y Arsenal será dirigido por el árbitro Ariel Penel, secundado por los asistentes Javier Uziga, Hugo Páez y Julio Barraza.

Palacios, el preferido

El delantero de Independiente Sebastián Palacios sigue siendo el jugador preferido por Frank Kudelka para potenciar el ataque leproso y por ello siguen las gestiones. La traba está en el sueldo alto que tiene el atacante, pero en Newell’s siguen afinando el lápiz y además Palacios sabe que si viene al Parque tendrá la continuidad que busca y que en el rojo hasta el momento no tuvo.

Mientras que también está en vías de resolverse la venta de Fértoli de San Lorenzo a Racing. Newell’s, que tiene el 50 por ciento del pase al igual que el Ciclón, quiere que se transfiera a Racing la mitad de la ficha que posee cada club. Por lo que Newell’s pretende vender el 25 por ciento de su parte para hacerse de una buena cifra de dólares y así mejorar la chance de ir a la carga por los refuerzos.

En tanto, la principal traba de lo que fue la vuelta frustrada de Pablo Pérez a Newell’s estuvo en el alto contrato del jugador, que es impagable para el presente austero de la tesorería leprosa.