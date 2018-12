Femenino, en crisis

El tenis femenino está en terapia intensiva. Eso se traduce de las declaraciones que hizo en la prensa porteña el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Mariano Zabaleta, quien expresó que "es el área que más" le precupa a la dirigencia nacional. Una especie de mal diagnóstico y proyecto. "Hubo una desatención grande al tenis femenino de varias gestiones y nosotros necesitamos volver a lo que era antes", confesó Zavaleta sobre lo que delineó como el crítico panorama de la rama femenina.

La caracterización parece salpicar a Santa Fe donde la rosarina Nadia Podoroska se venía perfilando como la gran promesa nacional. Hasta llegó a comparársela con Gabriela Sabatini, aunque sucesivas lesiones en la cadera le complicaron la carrera a tal punto que terminó el año en el 331 puesto del ránking. Un serio declive si se tiene en cuenta que la "Rusita", después de "Gaby", fue la argentina más pequeña en entrar al ránking internacional y en 2017 había logrado posicionarse como la tenista femenina argentina mejor ubicada en el ránking de la Women's Tennis Association (WTA), alcanzando la posición 158.

"De las más de veinte áreas que tiene la AAT, el tenis femenino es la que más me preocupa porque es la única en la que no tenés de dónde arrancar para hacer un proyecto a futuro. Para ponerlo en palabras que se entiendan: hoy el tenis femenino no tiene inferiores. No hay seguimiento de los buenos talentos y entonces se arma un agujero grande como el actual", dijo Zabaleta.

Pero en este aspecto la provincia no parece estar tan huérfana. La Federación Santafesina de Tenis (FST) sí tiene semillero, aunque "a decir verdad tiene muy buena proyección nacional pero no internacional", sostiene el coordinador del área de menores de la FST, Matías Urchipia.

Un buen ejemplo de lo que dice el entrenador y dirigente de una de las dos asociaciones provinciales es la jugadora moldense Luisina Giovannini, número 1 de la Argentina en categoría Sub 12. La nena que entrena Saúl Erlicher acaba de participar del torneo juniors internacional más prestigioso del mundo: el Tenis Junior Orange Bowl, en Florida (Estados Unidos). Pero si bien en el país su raqueta es indiscutida en su categoría, perdió rápidamente afuera. Cayó en primera ronda con la tercera de Estados Unidos, 6-2 /6-0.

De todos modos llegar a ese nivel de competencia no es poco para Luisina. Jugó un torneo que reúne a los 1300 mejores adolescentes de 76 países. Una competencia que percibe desde 1947; de manera mixta, en sigles y dobles, y que sólo ganaron en categoría sub 18, Sabatini (1984) y Patricia Tabarini (1986), y en categoría sub 16, Florencia Labat (1987), Florencia Molinero (2004) y María Lourdes Carlé (2015). Un desafío por el que pasaron Guillermo Vilas y Juan Martín del Potro, pero además María Sharapova, Roger Federer, Andy Murray y leyendas del tenis como Chris Evert, Jimmy Connors, Mary Joe Fernández, Mónica Seles, Andre Agassi y Steffi Graf.

Además de Luisina, dos nenas más se ubican en la provincia como entre las mejores diez de las Sub 12. Lourdes Ayala (7ma. en el ránking nacional) y Sol Belluomini (8va).

En representación de la otra asociación provincial, la Liga Litoral, está la segunda mejor del país, Francesca Mattioli. Y entre las sub 14 es Guadalupe Martínez, quien promete: se ubica 3ra. en el ránking nacional.

"Esto que expresan los dirigentes nacionales lo escucho desde hace tiempo, lo cierto es que después de Sabatini el tenis femenino no volvió a brillar. Tenemos muchas chicas que juegan muy bien, pero no ganan en Europa. Hay varias responsabilidades por esto: tal vez no se detectaron los problemas a tiempo e hubo inacción. Y después el hockey femenino con su popularidad terminó de matar al tenis. Las chicas prefirieron un deporte en equipo que uno individual. Creo que es necesario revertir este panorama", dijo Urchipia.

Para la actual gestión del tenis nacional, que le ganó al oficialismo que encarnaba José Luis Clerc, trabajar en favor del tenis femenino, fue una promesa de campaña.

"Tenemos que fomentar más torneos femeninos. En Argentina siempre se hicieron muchísimos más torneos masculinos y lo que se necesita es generar motivación en el tenis a través de competencias. El tenis social, por ejemplo, tiene muy pocos torneos comparado a otros deportes que también se juegan de forma amateur", dijo el presidente Agustín Calleri. Y agregó: "Estamos trabajando para organizar torneos WTA, que son la versión femenina de los Futures. Necesitamos torneos profesionales para que las chicas no tengan que viajar sí o sí al exterior para sacar puntos. Es más: hoy la Asociación aporta más dinero a los WTA que a los Futures porque no hay inversión privada".

El equipo que se formó para llevar adelante estas (por ahora) promesas, está formado por Labat, Florencia Molinero, Mercedes Paz (nueva entrenadora del equipo argentino Copa Fed) y Sabatini, entre otras figuras.

Labat sostiene que luego de Gisela Dulko, el país perdió presencia en singles. Dijo que en su época llegó a haber una decenas de tenistas en Roland Garros y hoy no hay equipo de Copa Fed. Que hay que contener a las jugadoras y técnicos. "El año que viene se va a presentar un programa de trabajo para nenes y nenas de 8 a 10 años para que se lleve adelante en las escuelas de los clubes y en las federaciones. También hay capacitaciones a entrenadores, porque hay muchos menos entrenadores de varones que de chicas".

Y para lo inmediato adelantó: "Voy a hacer una evaluación y ver quién está dispuesta a ir por la camiseta Río Negro. Quiero un equipo que tenga sueños", dijo Paz en relación a las jugadoras que convocará para la zona Americana que se disputará del 6 al 10, de febrero. .