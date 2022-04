Femenino AFA - Primera C: Newell's está imparable

Newell's ganó los 4 partidos que disputó en el torneo de Primera C

Newell’s está intratable en el torneo de la C de AFA del fútbol femenino. Este sábado se sacaron de encima a Berazategui al que le ganaron 2 a 0 con tantos de Pilar Cepeda y Abigail Puntonet.

Quedaron en el banco: Yanina Perrino y Belén Raffaelli.

Ayudante de campo: Emiliano Spinelli

Preparador físico: Martin Damoriza

Luego del partido el entrenador leproso Mariano Faurlin le dijo a Ovación: "El partido fue parejo en la primera parte. Berazategui nos tapó el circuito de juego y nos costó un poco encontrarnos con nuestro juego. Y cuando lo pudimos hacer, tomamos decisiones apresuradas o nos faltó precisión. Lo corregimos en el entretiempo y ya en el complemento logramos imponernos mejor, encontrar los espacios y atacar con mayor determinación. No fue nuestro mejor partido y hay muchas cosas por corregir aún, pero volvimos a ganar y en esta fase con pocos partidos y escaso margen de error, eso es fundamental"

Las leprosas lideran su grupo con 12 puntos en cuatro presentaciones y todavía no resignaron un punto. Convirtieron 13 goles y no su valla no fue vulnerada en lo que va de 2022.