Raúl Gordillo volvió al pago que lo formó y lanzó en su momento como jugador profesional. El Mono fue contratado por la dirigencia de Central bajo el rótulo de secretario técnico, tal como adelantó este medio. No tendrá la función ni responsabilidad que supo tener en su momento Mauro Cetto. Pero será un nexo directo entre directivos y cuerpo técnico que comanda Diego Cocca, además de ser una permanente fuente de consulta en el mercado de pases. El ex volante canalla firmó ayer por un año y luego no dudó en confesar: "Estoy feliz de volver a casa".

El Mono selló el vínculo por la tarde en la sede de calle Mitre al 800 y luego entró en funciones formalmente. Charló durante un buen lapso con los máximos referentes de la esfera política y consensuaron los pasos a seguir inmediatamente.

Según certificó Ovación, el flamante secretario técnico estará hoy en el country de Arroyo Seco supervisando las instalaciones para ir adecuándola de cara a la pretemporada, que comenzará el próximo miércoles 5 de junio en la vecina localidad. La idea de Cocca es luego llevar a la tropa a otra latitud para terminar de fusionar al plantel a su manera. ¿Será en San Luis? Mientras que para mañana tiene agendado abrir una mesa de diálogo con el entrenador. Al menos así lo afirmaron anoche desde el propio club.

"Me siento feliz de volver a casa. Porque esta es mi casa y así lo siento desde los 14 años, que fue cuando vine a las inferiores", exclamó Gordillo en diálogo con la web oficial canalla tras la asunción. "Ahora la institución me da la posibilidad de trabajar acá. De poder venir y aportar la experiencia que fui acumulando a lo largo de los años en diferentes áreas como de entrenador o intermediario en lo futbolístico", puntualizó el Mono con alegría y emoción.

Con respecto al rol que ocupará, el ex volante dijo: "Es tratar de conseguir un nexo con el técnico. De poder tener la posibilidad de armar un buen equipo, que sea protagonista como siempre lo fue Central. La idea es aportar lo mejor sabiendo lo que es Central y lo que representa esta camiseta, que pesa mucho".

"Sabemos lo grande que es Central. Mi aporte será tratar de volver a poner al club donde corresponde y darle el mayor profesionalismo desde las inferiores hasta la primera división", acotó un firme Gordillo.

En tanto, desde el club optaron por no hacer declaraciones formales. Apelaron al bajo perfil y argumentaron solamente: "Estamos trabajando para conseguir refuerzos". No obstante, Central oficializó el nombramiento vía la web con este parte de prensa: "Comunicamos oficialmente que, en el día de la fecha, Raúl Gordillo se ha convertido en nuevo secretario técnico de Rosario Central. De esta manera, el ex futbolista auriazul se suma a la estructura del fútbol de nuestra Institución".

"Luego de haber finalizado su etapa como futbolista, Gordillo ha empezado a construir una nueva trayectoria, también vinculada al mundo futbolístico. Trabajó en los cuerpos técnicos de Claudio Ubeda y Antonio Mohamed, habiendo tenido su última experiencia recientemente en Huracán y además se desempeñó como intermediario de jugadores".

"Como jugador, Raúl tuvo dos etapas en el club y fue parte, nada menos, que de la obtención de la Copa Conmebol 1995. Jugó en otros equipos del país y pasó por varios destacados del fútbol de México", remarcó el parte.

Y agregó: "En su nueva función, ejercerá de nexo entre el plantel profesional, cuerpo técnico y comisión directiva y coordinará la secretaría técnica, como también el rearmado de los lineamientos generales del desarrollo del área fútbol y el proceso de decisión durante el mercado de pases. Además, participará del proceso de scouting de inferiores, de la apertura de otros mercados y de acciones comerciales y sociales relacionadas con el fútbol".

Central ya tiene asesor. Es Raúl Gordillo. El Mono tendrá un duro desafío por delante debido a que al club le espera una temporada brava debido a que lidiará para mantener la categoría. Sin embargo, el reto no lo atormenta. Al contrario. Firmó ayer a la tarde y se puso a trabajar rápidamente en pos de dar pasos firmes y seguros en su nuevo rol.