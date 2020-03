Federico Carrizo:"El fútbol es lo último en lo que pensamos"

Federico Carrizo(Jugador de C. Porteño): "En Paraguay la situación es preocupante como en el resto del mundo, pero por suerte el presidente (Mario Abdo Benítez) y sus colaboradores tomaron buenas decisiones y a tiempo. Creo que se anticiparon a la propagación del virus. Por lo que tengo entendido y por lo que trasciende a través de los medios de comunicación hay pocos infectados y por eso pocos fallecidos. En líneas generales la gente es bastante obediente con las medidas que se tomaron y todos estamos en la misma, esperando y confiando en Dios para que nos ayude a pasar toda esta situación. Acá con mi familia estamos bien, hace dos semanas que estamos adentro y el único que salió en todo ese tiempo fui yo, pero sólo para ir al supermercado. No nos queda otra que mantenernos encerrados. Trato de hacer cosas de la casa para no aburrirme. Tengo la posibilidad de contar con algunas máquinas para realizar algunos ejercicios, pero es lo menos importante porque la situación es muy delicada y nos puede afectar a todos. Por eso estamos con el máximo cuidado que podamos. Obviamente el fútbol se extraña pero en medio de esta situación es lo último en lo que pensamos".