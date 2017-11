Mira el bosque y no el árbol. Federico Carrizo palpitó el doble desafío que se le avecina a Central ante Atlético Tucumán. El volante canalla se mostró "dolido y con bronca por no tener otro presente en la Superliga". A la vez, confesó que "estamos mal, pero no somos un desastre". Y en parte tiene razón Pachi, ya que el equipo está a un pasito de meterse nuevamente en la final de la Copa Argentina. "Nos jugamos mucho en estos dos partidos", aseguró el cordobés en una charla a fondo con Ovación.





¿Cuánto se juegan en estos partidos ante los tucumanos?

Serán dos encuentros totalmente diferentes porque nos enfrentaremos por torneos distintos. Pero a la vez sé que en ambos nos jugamos mucho. Cada uno tendrá su importancia. Porque el del sábado será por la Superliga, donde aún no pudimos ganar. Sabemos que tenemos esa deuda con nuestra gente y con nosotros mismos. Y buscaremos saldarla como sea en el Gigante. Y el otro será por la Copa Argentina, donde estará en juego el pase a la final con todo lo que implica y representa ese desafío. Es evidente que serán dos encuentros durísimos y buscaremos ganarlos a los dos.





¿Y se puede pensar en este partido cuando el próximo viernes se jugarán no sólo el pase a la final sino bancar el proyecto de Montero?

Lo que hay que tener en claro es que no podemos pensar en el viernes que viene cuando antes tenemos otro compromiso. Debemos ganar por la Superliga. No podemos, además, resignar más puntos en nuestra casa. Necesitamos romper con eso de que no podemos ganar en el torneo local. Luego sí será el turno de meternos de lleno en lo que nos esperará en Formosa, donde también tendremos que ser protagonistas. No sólo por el proyecto del entrenador sino porque defendemos a un grande como Central. Todo el grupo sabe que tenemos muchas responsabilidades a corto plazo.





¿Es una presión extra saber que el DT depende de ustedes?

Más que presión es un desafío. Pero a la vez quiero remarcar que trabajar con este cuerpo técnico es algo muy lindo. Paolo (Montero) es un gran entrenador. Hace un trabajo bárbaro, pero lamentablemente en este último tiempo no pudimos plasmarlo en la cancha. Y eso es algo que nos da mucha bronca. Pero el cuerpo técnico sabe que damos todo en cada partido y entrenamiento, y en estos dos cotejos no será la excepción.





¿El mano a mano le sienta mejor a ustedes?

Lo que pasa es que últimamente sacamos más resultados en los mano a mano que en la Superliga. Y por eso es que desde afuera se debe ver así. Es cierto que ganamos a la hora de jugarnos el pase a una serie como en la Copa Argentina, y cuando lo hacemos por el torneo local no nos fue bien.





¿Y en cuánto les sirve jugar con el mismo rival seguido?

Si bien uno se medirá el sábado, la verdad es que cuando juguemos por la Copa tendremos más información y hasta puede pasar que se dé otro partido por todo lo que estará en juego. Por eso creo que serán dos muy diferentes. Ellos tienen buen poder ofensivo y sabemos que deberemos estar muy atentos.





¿Cómo está el grupo desde lo anímico?

Bien, pero a la vez con esa bronca de que no podemos meter un triunfo en la Superliga. Tenemos una rabia terrible desde ese punto de vista. Sentimos que no merecemos estar tan bajo. Lo bueno es que sentimos que estamos en alza y confiados en revertir esto cuanto antes. Pese a todo, tenemos nuestras cosas positivas más allá de que por ahí no se ven.





Sucede que los resultados mandan.

Sí, no hablar que es así. Pero eso no quita que no mostremos cosas buenas. Más allá de todo, el grupo siempre rescata las cosas positivas. Sabemos que estamos en un momento complicado, pero los que somos del club sabemos lo que es un momento complicado de verdad. Por eso buscamos poner un freno y hablamos con los que no son de acá, porque si bien estamos mal tampoco es que somos un desastre. Hay un gran equipo y por eso tenemos bronca por estar así en el campeonato local.





¿Cómo toman el descontento que tiene la gente por haber perdido los dos últimos encuentros en el Gigante?

Lo del hincha es entendible porque todos queremos estar en otro lugar en las posiciones. A todos nos jode vernos ahí. Somos los primeros en querer revertir esto. Y después es verdad que nos fue mal ante Banfield y Argentinos. Por eso buscaremos calmar ese malestar este sábado con un buen triunfo. Porque tenemos un buen equipo, de eso no tengo dudas.





¿Desde lo personal se puede decir que ante Godoy Cruz encontraste tu nivel?

Sé que hice un buen partido, pero siempre trabajo para estar bien y aportarle al equipo. Pasa que en el fútbol lo más difícil es la regularidad. Y cuando no la tenés la sentís. O la pagás con malos resultados o rendimientos. No voy a negar que me costó, pero me quedo con que el equipo está mejor y hay más confianza.





¿En cuánto influye el hecho de que Montero no pueda armar un mismo equipo dos partidos seguidos?

Eso es algo real, pero las excusas no me gustan. Más allá de eso tengo plena confianza en que vamos a salir adelante porque hay un gran grupo y se trabaja muy bien con este cuerpo técnico. Esperemos demostrarlo el sábado ante nuestra gente.