Fecha clave de Newell's y Central para abrazarse al clásico

Hoy se inicia la 3ª fecha de la Copa Diego Armando Maradona y sin dudas será de las más importantes para el fútbol de la ciudad. Si bien es una realidad que la zona complementación no invita a soñar demasiado, la posibilidad de que haya clásico de una vez por todas cobra vigencia. Si sortean los obstáculos que tendrán mañana Newell’s y Central el martes, las chances se acrecentarán para que ambos ganen sus zonas y se enfrenten en un partido decisivo. Que obviamente no será un título, pero al menos el consuelo que, el que lo pase, irá sí a definir una plaza en la Copa Sudamericana 2022 con el perdedor de la final por el título de campeón. Es un incentivo para comienzos de 2021, en un año que se va con más penas que gloria y no sólo por lo que pasó en el rectángulo de juego, claro está.