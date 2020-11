Fatura Broun contó una anécdota del último cumpleaños de Diego

El arquero contó que el pasado 30 de octubre, en el cumpleaños 60 de Maradona, el plantel fue a saludarlo a su casa cerca del mediodía, pero Pelusa todavía estaba durmiendo.

"Me tiré en la cama y le dije: «Levantate». Se despertó y me preguntó: «¿Qué hora es?». Me reconoció y no se quería levantar. Le dije: «Levantate porque te cago a trompadas». Se rió y se levantó", le contó Fatu a TyC Sports.

Broun aseguró que Diego "Le hizo bien al grupo y a Gimnasia".

>> Leer más: Murió Diego Armando Maradona