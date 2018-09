Faravelli, un lobo que tiene lepra

Faravelli. Ex Ñuls, hoy en Gimnasia.

Faravelli. Ex Ñuls, hoy en Gimnasia.

El presente de Lorenzo Faravelli es Gimnasia. Pero el pasado y el corazón es bien rojinegro. El actual volante del Lobo estará hoy frente a Central en el bosque con un solo objetivo: obtener el triunfo. Sea porque el elenco platense necesita los puntos para nutrir el bajo promedio como también para dejar que el rival siga en la lona. "Llegué hace tres años y medio a este club. Me encuentro muy bien, ya que me dieron comodidad y confianza", relató de entrada el volante. "Soy hincha de Newell's como toda mi familia y es lindo enfrentarlos (por los canallas) porque también genera algo especial en todos", acotó el mediocampista antes de dejar sentado: "Trato de mantenerme al margen y vivirlo como lo que realmente es, un partido de fútbol".

"Siempre es lindo jugar este tipo de partidos. Sobre todo por el momento que estamos viviendo. Necesitamos ganar más que nada por el tema del promedio y por lo que viene por la Copa Argentina", deslizó Faravelli en contacto con Ovación desde la concentración tripera.

Por más que trate de no salir del rol profesional, Lorenzo recibió un pedido de su círculo más íntimo. "La familia quiere que pierda Central. Pero lo más importante es que ganemos y que la alegría sea doble", puntualizó el ex rojinegro.

En ese orden, el volante vivió ayer un momento grato a la distancia. Su primo hermano Héctor Fértoli marcó el 2 a 0 del triunfazo de Newell's ante Lanús. "Hablamos hace un rato y lo felicité. Sobre todo porque ayer (por el viernes) le había dicho que iba a hacer un gol. Y lo hizo", confesó Faravelli. Y acotó: "Sí, ahora él me pidió lo mismo para mañana (hoy). Vamos a ver si cumplo".

Central viene mal. Hace tres fechas que no gana y la sombra del bajo promedio se acercó en Arroyito. No obstante, el mediocampista aseguró que "más allá de eso, el torneo es muy parejo y cada historia es distinta. Perdimos dos partidos seguidos y luego sacamos cuatro puntos de seis posibles. Las rachas son traicioneras. Más allá de eso vamos a intentar ganar en nuestra cancha por nosotros y para que Central no se levante", cerró el profesional que sólo piensa en ver al Lobo más arriba en las posiciones.