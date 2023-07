Fan de Messi: Neymar reveló que nombre le pondría a su hijo si es varón

Las historias de padres fanáticos del fútbol y los futbolistas bautizando a sus hijos e hijas con nombres inverosímiles no tienen desperdicio. En 2017, una pareja de La Banda (Santiago del Estero) inscribió a su bebé en el Registro como Juniors Xeneise. Por si hace falta, se aclara que sus padres son "enfermos" de Boca y encima se equivocaron: "Xeneize" se escribe con zeta. Y en Rosario se repiten decenas de historias. Solo dos. Una mujer canaya dedidió llamar a su hijita Victoria Auri Azul Visconti, mientras un papá leproso optó Isaac Newell's Navarro. Y esto no es todo. Los ídolos también repiten esta manía. Neymar reveló que si su segundo hijo es varón le pondrá Lionel, y acá no hace falta aclarar nada.