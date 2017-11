Faltó un NO en la encuesta de ayer

En el sondeo a los hinchas que ayer publicó Ovación en referencia al partido no televisado por TNT Sports, entre Central y Tigre, se deslizó un error involuntario. El entrevistado Silvio Santos, empresario de 53 años, dijo : "No estoy de acuerdo que se haya codificado" el fútbol. Pero el "no" del inicio de la nota se "perdió" en el camino. Pedimos disculpas por la falta. El entrevistado está de acuerdo con que los partidos se transmitan por TV abierta y se solventen con publicidad que vendan los canales.