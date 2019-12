¿Falcao puede pegar la vuelta y volver a River?

No falló. Falcao patea el penal para el primero de sus dos goles contra Antalyaspor.

Radamel Falcao García, autor de dos goles ayer en la victoria de Galatasaray sobre Antalyaspor por 5 a 0 en la liga turca, podría rescindir el contrato y no se descarta el regreso a River. Pero no parece probable. Es que la entidad millonaria cuenta con cinco atacantes, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Lucas Pratto, Ignacio Scocco y Julián Alvarez. Aparte no es sencillo responder al dinero que percibe el colombiano en Europa.

Falcao se incorporó a Galatasaray para la temporada 2019-2020 y lleva 4 goles con los 2 de ayer (uno de penal), en 11 encuentros entre competencias nacionales e internacionales. Llegó en agosto pasado, proveniente de Mónaco, y firmó un contrato por tres temporadas. Pero la intención del delantero es concluirlo antes y no vería nada mal volver a River.

En medios de prensa de Europa se menciona la chance de que Falcao vuelva a ponerse la camiseta de River.

Desde el club de la banda se deslizó que en el caso de que Falcao se desligue de Galatasaray, no tendría cabida en el plantel de Marcelo Gallardo. El entrenador ya cuenta con cinco atacantes: Borré, Suárez, Pratto, Scocco y Alvarez. Además el colombiano debería resignar bastante dinero, si se considera lo que cobra en el fútbol turco.

Habrá que ver qué sucede con Lucas Pratto, uno de los que le interesa a Coudet para sumar a Inter de Porto Alegre.