Facundo Ardusso, el piloto que juega a dos puntas

El Zonda lo marcó a fuego a Facundo Ardusso. Un 23 de octubre de 2009 se subía por primera vez a un Corolla del TC 2000, aún con la vieja denominación, y no podía entrenar ese sábado porque el viento típico se llevó carpas e hirió a una decena de personas. La reprogramación obligó a clasificar recién el domingo y ahí el Flaco de Las Parejas mostró todo su potencial, con un 7º lugar en un corte y un 4º en el siguiente. En las finales no le fue mejor, pero terminó las dos en el 10º y 14º lugar. Y ayer, ocho años después, el piloto que lleva en alto el honor de toda la región tuerca se acercó más a la chance de lograr su primer título grande en el automovilismo argentino. En realidad va por un doblete histórico, ya que hace una semana en Toay logró la victoria obligatoria y se afirmó como líder de la Copa de Oro del TC, ambas categorías a dos fechas del final. Fue pole, 3º puesto en la carrera clasificatoria del sábado y 2º puesto ayer para continuar bien arriba en el STC 2000. Eso sí, con nuevo rival que busca amenazarlo: el duro entrerriano Mariano Werner, ganador de una final picante.

El Eduardo Copello es un circuito apasionante, único en el país enclavado en la Quebrada del Zonda, que celebró sus 50 años con la visita del Súper TC 2000. Como parte de la celebración, Ardusso recibió su trofeo en el podio de manos de la nieta del mítico sanjuanino, campeón dos veces del TC e integrante de la recordada Misión Argentina en Nürburgring, justamente a bordo de un Torino IKA Renault. Y hoy, con la marca del rombo, el parejense viene pisando fuerte como nunca en el automovilismo argentino. En Toay absorbió la presión de ganar en el TC y la corona está cerca. Ayer también debía estar a la altura y mantuvo prácticamente la diferencia en la cima con un segundo lugar que bien pudo ser primero.

Es que Ardusso no se conformó nunca, toda la carrera lo buscó a Werner, que hizo demasiadas maniobras defensivas y en una hasta desaceleró en un lugar de máxima aceleración, produciendo el inevitable impacto de atrás del Fluence 83 por lo cual el Flaco fue apercibido. "Fue llamativo que me frenara ahí", dijo. "Tuve una repentina falla de motor", se excusó el pícaro entrerriano que no volvió a padecerla hasta el final, cuando hasta al entrar a la última curva debió soportar los embates del líder.

Ardusso llegó con 20,5 puntos de ventaja sobre su compañero Emiliano Spataro, que desapareció de escena ayer y se fue de El Zonda con 19 sobre el nuevo escolta, justamente Werner. Casi igual, con una fecha menos por disputar. Quedan General Roca y el Cabalén de Córdoba y si se mantiene así de competitivo, con la estructura de Renault apoyándolo ahora sí decididamente (Leonel Pernía lo dejó pasar el sábado en la carrera clasificatoria y ayer no lo apuró cuando al final llegó hasta los escapes, pese a que tiene chances), está en condiciones de dar el gran golpe.

El bermudense Fabián Yannantuoni, que también ganó esta temporada, dejó su 408 mudo con la dirección hidráulica rota a poco de empezar en un mal final de año.

El otro piloto de la región, mientras, pelea en dos frentes. El domingo 19 irá a Comodoro Rivadavia a disputar la penúltima del TC y siete días después seguramente se quedará en el sur para ir a Río Negro. Por lo pronto El Zonda, el circuito donde debutó mientras a la par obtenía su primer y único título nacional en la Fórmula Renault, le hizo un guiño para que siga jugando a dos puntas.



Buen podio para el venadense

El venadense Eduardo Moreno cerró con un podio la 10ª doble fecha en El Zonda de San Juan luego de lograr el sábado su primera pole position en la Fórmula Renault. El piloto del Litoral Group quedó detrás de los que luchan por el título, Hernán Palazzo (297 puntos) y Hernán Satler (279), y continúa 11º (174) en el campeonato. El rafaelino Maximiliano Battaglino abandonó en la vuelta 6.

El duelo fue también en fútbol

Ardusso no sólo compitió en la pista sino fuera de ella. El Flaco llegó a entrenar en las inferiores de River antes de ponerse el casco y disputó la previa del superclásico con Leonel Pernía, hijo del recordado Vicente "Tano" Pernía, lateral derecho xeneize.