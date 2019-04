Facebook no convenció

"¿Cómo es esto del Facebook?", se preguntó sorprendido un veterano canalla para nada ducho con esto "de internet". Una red social que los jóvenes y algunos más conocen a la perfección, pero otro tanto de personas de la tercera edad que poco y nada conocen. Y entonces la situación se complicó. Igualmente, a la hora de las quejas y el fastidio tanto jóvenes como grandes se expresaron de la misma manera repudiando esta manera de observar, en este caso, la presentación del canalla en Paraguay.

"No se puede creer que haya tanta tecnología y dinero y que los futboleros estemos dependiendo de las redes sociales", sostuvo Carlos masticando bronca y que debió recurrir a un bar para seguir las alternativas de su equipo. Y enseguida agregó: "Me pareció muy raro que la Conmebol haya vendido los derechos a Facebook cuando hay otras grandes empresas de televisión que podrían hacerlo como siempre".

El cambio ya implementado en otros partidos no tuvo la aceptación pretendida. Cuesta adaptarse a esta modalidad porque tiene sus contras si se lo compara cuando se observa un cotejo por televisión. Porque internet en Argentina no funciona como debería ser, por momentos la transmisión se tildaba en determinados lugares donde el servicio es pésimo. "Soy jubilado y quiero engancharme para ver el encuentro y no entiendo nada", dijo Roberto, de 60 años, lleno de resignación y que se enteró "por el diario de cómo se iba a televisar".

En la misma sintonía que se expresaron algunos hinchas consultados por Ovación se expresaron los hinchas que iban comentando en la página de Facebook, donde el 90 por ciento de las opiniones era de rechazo a esta manera de televisar los encuentros.