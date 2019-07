Fabián Monzón: "Quiero volver a ser el jugador que fui"

Se reinsertó en el ambiente tras atravesar algunos sofocones a raíz del desencanto del rubro y de un tema espinoso a nivel personal. Fabián Monzón dejó atrás sin rencores el año en el que quedó afuera del radar deportivo. Atlético Tucumán le brindó la posibilidad de subirse a su ordenado tren y no dudó en aceptar el desafío. “Tenía varias propuestas, pero acepté venir al Decano por mi viejo, que lamentablemente ya no está”, relata con cierta pena el defensor rosarino de 32 años, que saltó al profesionalismo en Boca. “Cuando mañana (hoy) salga a la cancha pensaré en él, y sé que me estará mirando y acompañando”, soltó. “Mi vieja seguramente se prenderá a la televisión porque está internada y pasando por un delicado momento. Pero ella, al igual que mis hermanos, siempre están”, confió antes de señalar: “Quiero demostrar que puedo volver a ser ese jugador que fui hasta no hace mucho”.

¿Cómo estás para encarar la Superliga luego de lo que te pasó?

Ahora estoy mejor. Me siento bien. Es como que me estoy encontrando conmigo mismo. Pasé un año duro, en el que aprendí a valorar muchas cosas que antes por ahí no tomaba como prioridad. Cuando terminé el contrato en Chile y estaba viendo dónde seguía nos enteramos que mi viejo tenía una enfermedad muy fea. Le diagnosticaron cáncer en el páncreas y no lo pudieron operar porque estaba muy avanzado. Fue así que decidí quedarme con él. Lo necesitaba. Lo acompañamos con mis hermanos hasta último momento? Se nos fue hace poco más de un mes.

¿Se puede decir que este retorno es un volver a empezar?

Ni hablar que lo siento así. Como será que no soy ansioso, pero en esta debo admitir que no veo la hora de que arranque el torneo. Tengo unas ganas terribles de volver a jugar. De correr detrás de una pelota en una cancha. De hacer lo que amo y por lo que tanto luché desde chico. Quiero que llegue el lunes ya.

Pensar que en cierto momento no se te abrían ningunas de las puertas que tocabas.

Fue así. Pero creo que era porque mi cabeza estaba realmente en mis viejos. En mi padre. Estaba enfermo y no quería moverme de su lado. Son cosas feas que la vida te pone delante. Como ahora, que tengo el problema de mi mamá. Ella está internada y no pude ir a verla. Sé que en el sanatorio Plaza recibe una gran atención como además la cuidan mis hermanos. Pero quiero ir a visitarla y por ahora no puedo. Eso también es duro. Aunque sé que ella mañana (hoy) estará feliz por mi regreso al fútbol y mirará el partido desde la habitación, deseándome lo mejor. Ni bien tenga un hueco me hago un viaje a Rosario y de yapa me pego una vuelta por el barrio (Parque Casas).

¿Y qué pasa por tu mente cuando pensás que estás en Atlético por consejo de tu papá?

Cada vez que pienso en eso le pongo más ganas a los entrenamientos. Le meto más duro en el día a día. Sé que estoy acá por el deseo de mi viejo, Pocholo, quien me pidió de venir porque me decía que era un buen equipo y además la idea era que mis padres se vinieran a vivir un tiempo acá porque no conocían Tucumán.

¿Cómo te tiene ahora la enfermedad de tu mamá?

Me da impotencia no poder hacer nada. Margarita tiene un problema serio en una de las piernas, de hecho la tiene comprometida, y no sabemos qué es. Lo positivo es que ahora la pasaron a una habitación y eso nos levantó el ánimo a todos. Dios quiera, pueda verme jugar por televisión. Aunque por suerte todos mis hermanos están cerca para contenerla, y eso me deja muy tranquilo.

¿En el medio de todo lo personal, notaste que en un tiempo eras el defensor del momento y fuiste pasando por muchos clubes?

Lo mío se fue dando muy rápido. Debuté en Boca y a los pocos partidos ya me mandaron a préstamo a Europa. Era muy joven y no entendía mucho lo que me pasaba. Fui a Betis, pero sinceramente no lo deseaba porque tenía poco rodaje. Pero bueno, tuve que ir. Cuando llegué al club me pasó algo muy loco. En el primer entrenamiento me agarró el técnico y dijo que no me iba a tener en cuenta. No entendía nada. Así y todo me gané un lugar en el equipo. Venía jugando bien, pero en la primera que pudo me sacó y no me puso más. Regresé a Boca y de ahí me vendieron a Niza, donde creo que pasé mi mejor etapa. Hice 11 goles y estaba muy bien en todo sentido. De ahí me vendieron al Olympique de Lyon y no tuve rodaje.

De hecho, de Lyon fuiste a Brasil.

Me dieron a préstamo en Fluminense por un año. Pero me fui antes porque no podía jugar la Libertadores, y quería tener continuidad porque anhelaba volver a la selección (fue campeón olímpico en Beijing 2008). Por eso aceptaba ir de un lado para el otro sin importar el lugar. No terminé haciendo ni una cosa ni otra.

También viviste en carne propia el tema de los representantes, que en muchos casos son tóxicos.

Es así. Por ahí cuando sos joven ves las cosas diferente. Confías o pensás que son amigos. Y está claro que la gente es buena hasta que deja de serlo. Lo importante es que no cambié. Cada uno sabe quién es quién. Lo bueno es que hoy veo que en Boca cambiaron muchas cosas y el chico de inferiores está muy bien aconsejado, contenido. Eso antes no pasaba.

¿En Italia tuviste regularidad?

Sí, cuando me contrató Catania. Era un equipo plagado de argentinos. Estaban Nico Spolli, Gino Peruzzi, Andújar, Pablo Alvarez, entre otros. Venía de hacer una gran campaña y pensé que la íbamos a romper. Y nos fuimos al descenso. Una sal tremenda. Estuve casi dos años y luego volví a Boca. Pese al mazazo deportivo fue una gran experiencia.

Luego fuiste a Chile, donde terminaste de perderte del mapa.

Totalmente. Me sumé a Universidad y fui campeón en 2017. Hice goles y todo, ja. Pero al poco tiempo comencé a luchar por el puesto con Beausejour y se fue complicando la continuidad. Así y todo tenía un buen nivel y por eso me ponían de volante por izquierda. Pero no rendía porque me costaba. Y de zaguero central no tenía lugar. A eso le sumo que luego pasó lo de mi viejo y opté por largar todo una vez que finalicé el contrato.

Un año fuera del radar.

Sí, mucho tiempo pero confío en que volveré a mi nivel. En ese momento decidí estar cerca de mi papá y no me arrepiento por nada del mundo. Lo aproveché mucho, al igual que al resto de la familia como nunca antes. No me importó no jugar. Lástima que Pocholo se nos fue el pasado 19 de junio. Pero estoy seguro que cuando salga a la cancha me estará mirando y apoyando como siempre lo hizo.

¿Cuál es el desafío a corto plazo?

Volver a jugar. Tener continuidad. Quiero volver a ser ese jugador que fui. Sé que me espera un duro desafío pero a la vez tengo en claro que lo voy a lograr.