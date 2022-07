Fabián Doman podrá ser candidato a presidente en las elecciones de Independiente

Tras el fallo judicial que habilita la postulación de Doman, lo único que podría modificar o demorar las elecciones en el club sería una nueva apelación por parte del oficialismo, algo que no sucedería de acuerdo a lo que dejaron entrever desde la comisión directiva.

Después de conocerse lo dictaminado por la Justicia, el periodista Fabián Doman hizo conocer su primera opinión a través de su cuenta de la red social Twitter: "Se hizo justicia. Ahora podemos participar con la Agrupación Independiente Tradicional de las elecciones. No habíamos presentado mal los papeles. Nos habían prohibido. Agradecimiento a todos los que nos bancaron en esta larga travesía. Ahora Hugo Moyano debe convocar a elecciones ya. Porque Independiente no puede esperar y necesita soluciones inmediatas. Mi agradecimiento especial para Maxi Walker y Ezequiel Sampietro, los líderes de este excepcional equipo de abogados que logró que el club tenga elecciones libres y democráticas. Hoy ganaron las socias, socios y los hinchas que van a poder elegir a quien quieran para conducir a Independiente. Y eso es lo que mas feliz me pone. Ganó la democracia. Se terminó la pesadilla".

Más tarde, Doman dialogó con la señal TyC Sports y sostuvo: "El moyanismo sabe que su ciclo en el club terminó. Si hay voluntad política todo se puede lograr, el hincha de Independiente está muy dolido y muy angustiado. En lo personal, espero que Juan Marconi tenga ganas de seguir, porque se rompió el alma por Independiente y para que esto sea realidad. Néstor Grindetti sé que tenía alguna voluntad de irse. Ha pasado mucho tiempo. No sé cómo será el devenir de las candidaturas. Me crucé con Cristian Ritondo en un evento recién, él reconoció que no tiene tiempo hoy para poder estar en la dirigencia. Hay muchas alternativas que pueden darse. Quiero que esto se resuelva cuánto antes. Duele este momento. Duele perder con Racing. Le pido a Moyano que convoque ya a elecciones".