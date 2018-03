Ezequiel Garay: "Nunca renuncié"

Ezequiel Garay no juega para la selección argentina desde el 9 de octubre del 2015, cuando el equipo que dirigía Gerardo Martino perdió 2-0 ante Ecuador por las eliminatorias sudamericanas. Después su regreso quedó en la nebulosa, hubo varias versiones de un supuesto llamado rechazado pero el futbolista de Valencia, titular en la final del último Mundial ante Alemania, negó esa versión. "Eso no depende de mí, sino de quién decide quién va y quién no va. Se dicen muchas cosas. ¿Pero de mi boca se escuchó alguna vez eso? No. Entonces...", declaró el ex defensor rojinegro.