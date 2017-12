Expectativa en tierras guaraníes

Los representantes de Central y Newell's llegaron ayer por la tarde a Asunción para hoy estar presentes en el sorteo de la Copa Sudamericana, de la cual los dos equipos de la ciudad serán partícipes. No sólo estarán atentos a lo que suceda en la sede de la Conmebol ubicada en Luque, sino que también aprovecharán para charlar con directivos de distintos clubes e intentar formalizar nuevas relaciones con otros de distintos países. En el caso de los rojinegros, la idea también es charlar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y tratar el tema de la quita de puntos que estableció el tribunal de disciplina por "la tardía presentación del libre deuda", entre otras cosas.

El paro iniciado el lunes y que paralizó los vuelos de las distintas compañías aéreas había encendido las alarmas en cuanto al viaje, porque desde las mismas no había información y todo era incertidumbre. Es por eso que el presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, y el prosecretario Juan José Concina viajaron el lunes a Buenos Aires con el fin de mantener diversas reuniones y se quedaron en la misma esperando la confirmación del vuelo de las 16. Y a la hora estipulada volaron rumbo a Asunción para llegar con tiempo y estar presentes en la cena que se realiza habitualmente en la Conmebol la noche anterior a los sorteos, con todos los invitados al acto.

"Como vinimos el lunes para participar de algunas reuniones nos quedamos en Buenos Aires para esperar la confirmación del vuelo. Teníamos el de las 16 y por suerte no se alteró ni se pospuso", le dijo ayer a Ovación el titular leproso antes de emprender el viaje hacia el país vecino.

Por el lado canalla, el presidente Raúl Broglia se trasladó acompañado por el mánager Mauro Cetto en reemplazo del vicepresidente primero Luciano Cefaratti, quien en principio iba a concurrir a la sede del fútbol sudamericano pero no lo pudo hacer por distintos compromisos que tenía. En este caso viajaron por otra vía y lo hicieron partiendo desde el aeropuerto de Córdoba, a las 15.30. Antes de abordar el avión el ex defensor le confesó a este diario: "Vamos con muchas ilusiones ya que es algo importante jugar a nivel internacional. No sólo para la entidad, sino también para los jugadores. Siempre se genera una motivación extra". En cuanto al rival que le podría tocar enfrentar de la gran cantidad de equipos, el Colo manifestó: "Por mi lado no tengo preferencias en cuanto a un rival. Que nos toque el que deba ser".

Broglia estaba entusiasmado con la posibilidad de presenciar el sorteo y ver al club que conduce otra vez compitiendo a nivel internacional, en este caso en un 2018 con muchos desafíos, ya que será un año de elecciones en el que habrá mucho en juego y por eso la intención de la dirigencia es levantar la producción futbolística que entusiasme a la gente. Se sabe que ese es uno de los puntos fundamentales para seducir a los hinchas y, sobre todo, socios, los que en definitiva tendrán el poder de elegir quién comandará al club. Si permanecerá el oficialismo o habrá un cambio de conducción.

Precisamente sobre las elecciones, Broglia dio un vuelco radical en su postura de concluir su mandato e "irme a mi casa", como declaró en varias charlas con este diario, y mencionó que tiene ganas de seguir al frente de la entidad. Por supuesto que esto no encajaría con la idea que tienen sus compañeros del "gabinete" canalla, quienes tienen previsto otra fórmula para ir a las urnas. Igualmente, este será un tema pensando a futuro y que seguramente entregará diversos condimentos.

Lo concreto es que anoche Newell's y Central dieron el presente en la Conmebol en el agasajo habitual para luego esperar con muchas expectativas lo que suceda esta noche, a las 20, en el sorteo de la Sudamericana.