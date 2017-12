El clásico rosarino suma capítulos de emociones, anécdotas y recuerdos. Cuatro exprotagonistas del derby rosarino de distintas épocas, Aldo Pedro Poy, José Pascuttini, Germán Real y Hernán Bernardello pasaron hoy por el programa Procopio 830, que se emite por La Ocho, en la previa del clásico del próximo domingo, donde desmenuzaron un pedazo de la historia del partido más atractivo del fútbol argentino.

Entre risas y recuerdos, cada uno tuvo algo para decir sobre:

Lo que significa el clásico y cómo se preparan los equipo





* Germán Real (Newell`s): "Se deben estar preparando de la mejor forma. Por el lado de Newell's viene levantando la imagen. Los que nacen acá viven el clásico con una intensidad terrible y con ganas de que el domingo llegue ya. Este partido es diferente a cualquier otro".

* Hernán Bernardello (Newel's): "Coincido con Germán, es una semana distinta que se vive con mucha ansiedad, los equipos se preparan de la mejor manera. A medida que pasan los años uno los empieza a disfrutar más y eso tienen que hacer los dos equipos. Los dos vienen en alza y demostrando que vienen mejorando".

* Aldo Pedro Poy (Central): "A medida que pasan los años uno lo vive de otra manera. Uno va conformando un grupo humano importante donde los once que juegan están bien y los que no no están tan bien pero apoyan terriblemente".

* José Pascuttini (Central): "Los clásicos han cambiado. Me crié en Ludueña y recuerdo que previo al clásico no podía ir al club porque los hinchas de Central te volvían loco. En esa época no teníamos técnico, sino técnicos docentes que nos preparaban para que tiráramos todos para el mismo lado. Si te tocaba ganar, bienvenido sea, y si no no podías volver al club. Y me quedé con una frase de un señor peruano, quien me dijo que el clásico rosarino era muy fogoso".





El recuerdo de los goles





* José Pascutini: "Yo hacía muchos goles de penal, pero me acuerdo de uno a Fenoy en cancha de Newell's, de tiro libre".





* Aldo Pedro Poy: "El más famoso, el de la palomita, de los de los clásicos. Pero recuerdo muchísimo uno hecho a Chacarita, en un 5 a 2".

* Germán Real: "Disculpenmé, pero yo me acuerdo mucho más de los que le hice a Central. El gol que me marcó a nivel emotividad fue el de mi primer clásico porque fue un lindo gol, un tiro desde afuera, al segundo palo, justo el Tati (Buljubasich) estaba adelantado. El clásico siguiente a ese que ganamos no la estábamos pasando bien y el Equi González estaba intratable. Pero hice el gol que hasta el día de hoy la gente me lo sigue recordando y ese festejo (el de la lengua afuera) quedó en la historia. Ese desahogo me salió de esa forma y, sin querer, quedé en la historia por aquel festejo".

* Hernán Bernardello: "Tengo pocos goles y me hubiera gustado hacer un gol en un clásico. Sí recuerdo el primero que hice con Newell's, en cancha de Argentinos. Me mandé al ataque, no supe cómo llegué allí y terminó en la red".