Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento de Junín juegan por el primer ascenso a la Liga Profesional

Estudiantes se metió en la final luego de imponerse en la Zona A con 13 puntos (tres victorias y cuatro empates) y mejor diferencia de gol sobre Platense. A la cima llegó por aplastar a Agropecuario de Carlos Casares por 4-0, de local, en la fecha final y en un segundo tiempo de alto vuelo, en el que anotó los cuatro goles, liderado por su volante creativo Víctor Beraldi.

La polémica en ese juego pasó por los errores visibles del defensor de Agropecuario Federico Rosso, quien cometió un penal y perdió dos pelotas claves que terminaron en los tantos de los cordobeses, mientras Platense en Vicente López vio cómo se le fue el pasaje a la definición por la primera plaza.

Por su lado, Sarmiento llegó a su cuarta final consecutiva por un ascenso que se le negó en las otras tres ocasiones (5-2 vs. San Martín de Tucumán en 2018; 1-0 vs. Arsenal y 5-3 (1-1) por penales vs. Central Córdoba de Santiago del Estero en 2019).

El verdolaga, al que se lo vio en franco descenso de su nivel futbolístico en las últimas presentaciones aunque lo contrarrestó con mucha personalidad, conquistó la Zona B por un punto sobre Atlético de Rafaela, con el que igualó sin goles la semana pasada y selló su boleto.

Sarmiento concluyó su participación con 15 unidades, producto de cuatro triunfos -uno en los últimos tres partidos- y tres empates.

En relación a lo futbolístico, Estudiantes de Río Cuarto presentará a los mismos nombres que aplastaron a Agropecuario de Carlos Casares, según se observó en las diferentes prácticas de la semana.

La clave del conjunto cordobés pasa por el buen control y liderazgo de Beraldi al momento de la creación y la efectividad de sus delanteros Ibrahim Hesar y Bruno Sepúlveda, ambos con tres tantos.

El banco de suplentes no está definido todavía, ya que la dirigencia llevó a Santa Fe a todos los futbolistas que integran el plantel, por lo que Vázquez terminará de decidir quiénes son los posibles sustitutos.

Por el lado de Sarmiento, la única certeza en relación al equipo será la vuelta del goleador Jonathan Torres, aunque todavía no está en claro si saldrá Benjamín Borasi o Mauro Albertengo.

Torres, que cumplió la sanción de una fecha por la expulsión frente a Defensores de Belgrano, retornará y será el punta de referencia en el equipo dirigido por Mario Sciaqua. El exfutbolista de Almagro marcó cuatro goles en el campeonato: uno contra San Martín de Tucumán y Deportivo Riestra; dos a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

La duda del entrenador pasa por quién dejará el lugar en el campo, ya que Mauro Albertengo tuvo un flojo papel en el empate clave frente a Atlético de Rafaela de la fecha pasada y Benjamín Borasi le da velocidad y desborde pero carece de fineza a la hora de definir y falló en reiteradas ocasiones claras de cara al gol.

De esta manera, Estudiantes buscará su primer ascenso a la máxima categoría, más allá que jugó algunos torneos Nacionales, y Sarmiento pretenderá cortar con la mufa de perder finales, que ya lo dejaron a tres del récord de Quilmes.