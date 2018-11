Lo hizo de nuevo. Y en un circuito especial: el Oscar Cabalén. El mismo donde en 2008 casi perdió la vida tras pegarse un palazo bárbaro mientras corría en Turismo Nacional.

Facundo Ardusso revalidó ayer sin discusiones el título que conquistó por primera vez el 17 de diciembre del año pasado. El Súper TC 2000 sigue rendido a los pies del parejense, quien fue recibido como héroe en el incondicional pueblo. "Estoy tocando el cielo con las manos", fue la primera frase que el Flaco le dijo a Ovación poco después de alzar la copa de campeón en suelo cordobés y tras haber cruzado la meta en quinto lugar. "Tengo una alegría bárbara. Esto es algo maravilloso", acotó con la voz entrecortada por la emoción. Pero hay un plus. Y es que el próximo 9 de diciembre puede obtener la gloria máxima nacional si logra hacer la diferencia en el Gran Premio Coronación del TC, que se disputará en el nuevo autódromo de San Nicolás. De hacerlo será campeón del Turismo Carrera nada menos.



Facundo Ardusso (Renault Fluence) cerró ayer el calendario de la categoría más tecnológica de Sudamérica a todas luces. Poco importa que la carrera final la ganó Mariano Werner (Peugeot 408). También que el principal rival por el título, Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), arribó segundo y no le alcanzó para vencer al piloto más importante de nuestra región.



"No sabes lo feliz que estoy", le contó el Flaco a este medio. "Estoy volviendo de la carrera junto a mi novia Gina y dos amigos, Fernando y Rodrigo. Estoy refeliz. Estamos todos festejando", agregó a modo de confesión el flamante bicampeón, quien ya se erigió en uno de los máximos referentes del deporte motor. Ardusso le comentó además a Ovación: "Cuando arranqué a correr no pensé que podría ser bicampeón, menos en una categoría tan importante y exigente. Pero hoy (ayer) lo logré. Estoy tocando el cielo con las manos". A la hora de trazar un parangón entre el título del año pasado y el actual, el corredor santafesino no dudó en responder. "Los dos son especiales. Cada cual tuvo lo suyo. El año pasado ganamos el título porque fuimos muy contundentes y regulares. En cambio, esta temporada arrancamos bárbaro, luego tuvimos una meseta y ahora terminamos bien arriba", remarcó el parejense. La historia marca que otra vez tuvo que lidiar un mano a mano por la corona con Agustín Canapino."Fue un duro rival. Tanto Agus como todo el equipo Chevrolet hicieron una gran temporada pero le pudimos ganar por suerte", sintetizó Facundo, quien luego confesó por qué de estar segundo en casi toda la carrera arribó en el quinto lugar. "Tuve miedo de que se rompiera la goma del auto. Por eso levanté el pie del acelerador. Veía que mis compañeros de equipo (Pernía y Merlo) habían tenidoproblemas y por eso es que decidí bajar la aceleración y asegurar el título", contó sin rodeos mientrasrápidamente destacaba "lo feliz" que estaba. Cuando llegó a Las Parejas fue recibido por todo el pueblo y se repitió el rito del año pasado, ya que se paseó por las calles arriba de una autobomba. "Por un lado debo agradecer que nos vino al pelo que se suspendiera el River-Boca. Pero por otro medio mucha pena que no se jugara el partido porque nos privamos de disfrutar de una gran fiesta", enfatizó el Flaco, quien es hincha millonario."El teléfono me explota. Las redes están a full. Ya iré respondiendo los mensajes. Ahora quiero disfrutar de este momento. Estar con mi familia, que siempre está, con mis amigos y toda mi gente del pueblo. Es un día estupendo. Estoy refeliz", concluyó el flamante bicampeón del Súper TC 2000, quien el 9 de diciembre tratará de conseguir el título en el TC (ver aparte).

A San Nicolás con toda la fe



El Turismo Carretera le pondrá punto final a la temporada el próximo 9 de diciembre en el moderno autódromo de San Nicolás. Matías Rossi (Ford) lidera la Copa de Oro con 156 puntos. Pero Facundo Ardusso le hace sombra con 149. "La idea es ir a la última fecha con todo. Vamos por todo", le confió

el Flaco a este medio con marcado optimismo. "Ahora quiero festejar este título, pero a la vez sé que tengo que preparar la otra carrera, porque dentro de dos fines de semana se vendrá una jornada muy importante en el TC, donde me tengo mucha fe", tiró el parejense con toda la ilusión.

"Vamos a pelear por cosas muy importantes en San Nicolás", desprendió el bicampeón del Súper TC2000, quien intentará en la cercana ciudad bonaerense imponer su estampa para conseguir el campeonato en la categoría reina.

La cita final la ganó Werner

Mariano Werner (408) se quedó ayer con la carrera final del 2018. Completaron el podio en el Cabalén Agustín Canapino (Cruze) y Néstor Girolami (408).Luego llegaron Facundo Chapur (Citroen), Ardusso (ver aparte), Emiliano Spataro (Fluence) y Matías Muñoz Marchesi (408). El santafesino Manuel Luque (Corolla) fue 9º y el bermudense Fabián Yannantuoni (408) 14º.