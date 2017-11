Mauricio Martínez fue uno de los puntos más altos contra Boca. En realidad se trató de un rendimiento en positivo más después de varios. "Estoy pasando por un buen momento", tiró el futbolista, quien sonrió cuando se lo consultó sobre si correspondía tildarlo como mediocampista o como defensor. "Siempre dije que voy a jugar donde el equipo me necesite", dijo, en relación a la función que tuvo que cumplir en prácticamente todos los partidos del semestre.

"Cuando llegué me costó adaptarme pero sabía de mis condiciones y siempre estuve tranquilo. Tengo para dar mucho más y trabajo de la misma manera, con los pies sobre la tierra", dijo Caramelo. Y agregó: "Desde que llegué no tuve mucho partidos como volante central, pero siempre dije que voy a jugar donde el equipo me necesite. Hoy estoy rindiendo y espero seguir así".

Ese buen nivel que está mostrando debiera encontrar correlato en la compra de la mitad del pase a la que Central debiera hacer frente a mediados de 2018. Pero para Martínez aún no es tiempo de hablar de eso. "Todavía no hablé con nadie. Estoy tranquilo y considero que no es momento de hablar de esas cosas. Cuando llegue el momento lo charlarán mi representante con los dirigentes de Central. Lo que me interesa hoy es ganar los dos partidos que quedan", argumentó.

Martínez apuntó que "se lograron dos triunfos importantísimos ante rivales de mucha jerarquía", al tiempo que argumentó que "las cosas no nos salían y por eso llegó el cambio. Este cuerpo técnico también nos pide una presión alta y en estos dos partidos lo hicimos bien. La actitud siempre estuvo porque en ese sentido nunca nos guardamos nada".

"Desde lo anímico sirven muchísimo los seis puntos que logramos porque el grupo trabaja mucho más contento durante la semana. Estamos mentalizados para ir partido tras partido y ahora tenemos una final más contra Independiente. Obviamente la prioridad van a ser ganar", apuntó el volante.

Martínez también hizo referencia a que "con Paolo no se nos daban los resultados en el torneo y nos quedaba sólo la Copa Argentina, por eso cuando quedamos afuera Montero dio un paso al costado. Es feo que se vaya un técnico porque hay que arrancar todo de cero, pero por suerte llegó un entrenador que conoce bien el club y eso es mejor que alguien que no conozca la institución".

