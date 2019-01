Un instante de furia lo envolvió y sacó de la cancha el pasado sábado. Con la expulsión bajo el brazo y la impotencia a flor de piel, Néstor Ortigoza se confesó con Ovación. El capitán canalla brindó un sólido descargo tras una lluvia de suposiciones por ese accionar que le mostró al mundo futbolero ante Huracán. "Estoy muy arrepentido por lo que pasó", fue lo primero que le salió del corazón al exquisito volante auriazul. "Me mandé una cagada y estoy muy dolido", acotó sin dudar el 10. "No puedo reaccionar así, no va con mi forma de ser. Tengo una bronca terrible", enfatizó ayer el referente de Central, quien se perdería dos partidos como base.

¿Qué te pasó por la cabeza cuando le metiste ese pelotazo al rival?

Uh, en ese momento se me salió la cadena. Fue como un acto de impotencia. Es más, esa jugada fue el sábado y todavía sigo sin entender por qué reaccioné de esa manera. Todos sabemos que en un partido hay mucha adrenalina y los jugadores estamos al límite, pero esta vez las cosas dentro de la cancha no estaban picadas como para que reaccionara como lo hice. Fui un inconsciente y tengo una bronca terrible todavía.

¿Estás arrepentido?

Estoy muy arrepentido. No sólo porque es una mancha para mi carrera o porque realmente no soy un jugador de reaccionar así. Me duele mucho también por mis compañeros, la gente y porque soy el capitán de Central. Lo que hice no va con mi forma de ver, pensar y sentir el fútbol. Pero esta vez me la mandé y debo asumir el error.

¿Te duele porque tenés casi todas las chances de perderte el clásico ante Newell's o por otro motivo?

Por todo. Esta es una marca en mi carrera que no me gusta y además sé que me pierdo el partido ante Aldosivi en nuestro estadio. Quiero jugar siempre y esta vez no podré hacerlo. Luego se verá si llegaré al clásico, porque todo dependerá de la sanción que me den. También sé que debo dar el ejemplo en todo momento. No puedo andar dejando al equipo con uno menos por una mala acción. La expulsión me duele por muchas cosas, esa es la verdad.

¿Antes se te había salido la cadena como el sábado?

No, nunca. Me expulsaron pocas veces en todos estos años que llevo en el fútbol. La mayoría por doble amarilla, pero por cosas del juego en sí. Pasé por varios clubes y en la selección (Paraguay), aunque jamás había protagonizado un incidente como el del otro día. Se me salió la cadena y ahora hay que revertir esto. El daño ya me lo hice.

¿Pensás en hacer algún descargo ante el tribunal de disciplina?

Si me lo piden voy caminando hasta la AFA, aunque sólo fuera para decir lo que me pasó y punto.

¿Lo que te sucedió fue porque el rival era Huracán y vos estás muy identificado con San Lorenzo?

No, me echaron porque me mandé una cagada, no porque el rival era Huracán. Jugué y salí campeón de América con San Lorenzo, pero desde el primer día en que pisé esta ciudad tengo muy bien en claro que me debo ciento por ciento a Central. Puede ser que se haya sobredimensionado todo luego por mi pasado, aunque eso no tiene nada que ver con el real motivo de mi expulsión.

Como la gente te insultaba junto a Caruzzo, por ahí eso hizo que reaccionaras así.

No, eso lo tomé como parte del folclore. En todas las canchas hay insultos. Andá a patear un córner y vas a ver cómo te queda la camiseta. Está todo bien. En esta la pifié yo y nadie más.

¿A quién le fallaste con la expulsión?

Ante todo a mí mismo. Reconozco que me equivoqué y me fallé porque no soy así ni dentro ni fuera de una cancha. Lo más lindo es jugar a la pelota, no que te echen. Realmente tengo un fastidio terrible porque no puedo permitirme esos errores. Menos siendo el capitán de Central.

¿Te dijeron algo tus compañeros después del partido o en la práctica?

No, no hizo falta. Somos grandes y cada uno sabe lo que debe hacer. En esta me equivoqué y soy el primero en reconocerlo. Me la mandé y se vio.

Encima en la previa se generó una gran confusión porque Carloni dijo que Gil había tenido un mal entendido con un referente.

Claro, nos enteramos de eso cuando nos estábamos volviendo en micro después del partido. Nos preguntábamos qué había pasado porque hasta el Colo (Gil) estaba sorprendido. En el grupo no pasó nada, no sabemos por qué el vicepresidente declaró eso.

¿Es verdad que hoy (ayer) Carloni fue hasta a Arroyo Seco y mantuvo una charla con vos y Caruzzo para aclarar este episodio?

Sí, es cierto eso.

¿Qué les dijo?

Nos comentó lo que quiso decir y lo tomamos bien. Se aclaró todo ahí nomás, así que está todo bien.

¿Cómo te sentiste en la práctica sabiendo todo lo que pasó?

Bien, porque gracias a Dios hice una gran pretemporada y me vengo sintiendo muy bien. Aunque a la vez me da bronca porque arranqué la semana de trabajo sabiendo que no podré jugar el sábado con Aldosivi.

¿Notás que hay gente que es injusta y no percibe el esfuerzo o las cosas que le aportás al equipo en todo aspecto?

En todos los clubes pasan esas cosas. Por ahí no voy a negar que me duelen algunos cuestionamientos porque sé que no son así pero respeto a todos por igual. Cada persona tiene derecho a opinar y está bien que así sea. En normal que haya diferentes pensamientos porque somos seres humanos distintos. Lo que sí, tengo que trabajar para revertir eso como lo hice siempre. Sobre todo porque ya se nos vienen partidos muy importantes.

¿Lo decís por el clásico y River?

Por todo. El sábado está Aldosivi y habrá que tratar de hacer un buen partido para quedarnos con el triunfo. Luego vendrá el clásico y más tarde será momento de enfrentar a River. Por eso espero volver cuanto antes, aunque a la vez trataré de sumar desde el lugar que me toque hacerlo. Lo más importante es Central. Por eso es que me siento muy dolido por todo lo que pasó el sábado pasado en cancha de Huracán.

Apostó por el grupo y Barrera

Ortigoza se amalgamó bárbaro con Fito Rinaudo. El Gordo juega con mayor libertad ahora. Incluso está en la firme búsqueda de hacer una gran sociedad con el colombiano Jarlan Barrera. No obstante, el 10 sabe que la maquinaria canalla recién entró en real funcionamiento y por eso exhibe algunos claros altibajos. "Jarlan es un buen jugador, pero debe adaptarse al fútbol argentino, que es muy difícil. Pero andará bien porque es un pibe que le mete y tiene muchas ganas de demostrar lo que puede hacer en la parte ofensiva", destacó el capitán canalla. Ortigoza además declaró: "No esperábamos perder el otro día (Huracán). No dolió esa derrota, pero el grupo es muy fuerte y buscará ganar el sábado con Aldosivi".