Hernán Bernardello pasó por realidades similares en otros lados, pero Newell's es el club en el que surgió y a los resultados adversos los vive de una manera diferente. "Sufro muchísimo, más estando acá", reconoció el mediocampista. Pero esa sensación quedó momentáneamente de lado. La victoria sobre San Martín de San Juan en el estreno del entrenador Omar De Felippe revitalizó al plantel. "Esto tiene que servir para confiar", sostuvo el futbolista al rescatar unas de las cuestiones más trascendentes que dejó la presentación en el Coloso. También destacó que las principales virtudes del equipo en el partido del lunes "fueron la presión alta y realizar un juego más directo".

¿Están más distendidos después del triunfo?

Sí. Veníamos de una racha negativa. Y al jugador le afecta, se le hace difícil cuando se va un entrenador (por Llop). Con la llegada de Omar pudimos cortar esa racha y el estado de ánimo es distinto, más allá de que ganamos sólo un partido. Solamente nosotros podemos revertir esto. El otro día dimos un paso importante, pero esto no significa nada. Si queremos salir de esta situación tenemos que seguir mejorando.

El equipo no varió en cuanto a nombres, pero tuvo otra clase de respuestas, ¿el cambio pasó en especial por la cabeza?

Es en lo que hizo hincapié el entrenador, en el aspecto psicológico. Si bien en determinados partidos habíamos tenido buenos momentos, cuando no podés ganar aparece la desconfianza.

¿Cuáles fueron las virtudes de Newell's?

La presión alta y tratar de buscar siempre a los delanteros. Veníamos de partidos en los que nos equivocábamos y sacábamos del medio. Entonces intentamos realizar un juego más directo, buscando a Leal y a Sarmiento, que son los jugadores que desequilibran. Desarrollando ese clase de juego, al perder la pelota en el campo rival presionás y la recuperás más cerca del arco contrario.

Es el juego vertical que pretende De Felippe.

Es ser más profundos. Tenemos dos extremos que son rápidos y a los que no hay que dárselas todas al pie, pese a que técnicamente son muy buenos. Hay que buscarlos a los espacios. De mitad de cancha en adelante contamos con jugadores rápidos. Ante los sanjuaninos demostramos que se puede jugar así. Esto tiene que servir para confiar en lo que queremos.

Y un resultado positivo siempre da confianza.

La confianza en un equipo es lo primordial. También el compromiso. Se puede jugar bien o mal, pero si está la confianza y el compromiso con el compañero, y nadie se cree mejor que el equipo, es cuando las cosas salen mejor.

De Felippe comentó que prefiere hablar con los experimentados y no estar encima de los chicos para no generarles una presión mayor. ¿Qué les dice a ustedes?

Desde que llegó hizo un trabajo psicológico con los más grandes y les dio menos responsabilidad a los más jóvenes, que son muchos en este plantel. Si el más chico ve al más grande fastidioso o de mal humor, se contagia. Entonces tenés que mostrar fortaleza, sacar lo mejor de cada uno cuando más cuesta. Así es como se hace un equipo, que en definitiva es lo que más importa. En estas circunstancias son las que hay que demostrar que es un equipo el que tiene que salir adelante y no un jugador en particular.

¿Y cómo pasaste este momento en el que los resultados no se daban sabiendo que debías sostener a los juveniles?

Te ponés mal porque nací acá y esta institución representa mucho para mí y para muchos de los que estamos acá. Pero siempre siendo consciente de que la única manera de que se sale es entrenando y dejando todo en cada partido.

¿Se sufre más siendo del club?

Miento si digo que en todos lados se siente lo mismo. Sufro muchísimo más estando acá. Creo que es normal. Es la manera en que transmito mi sentimiento por Newell's.

De alguna manera "buscaste" esta realidad volviendo al club pese a que sabías que no era fácil.

Siempre lo dije. Nadie me obligó a nada. Si vine es porque quise y me lo propusieron. Y estoy encantado. En el fútbol hay que pasar muchas veces por estos momentos. Hay que saberlos sobrellevar. Lo ideal sería que no sucedan. Por eso es importante que la gente nos apoya, nos alienta. Es lo que vivimos el lunes. Eso nos reconforta y nos da mucha fortaleza.

¿Cómo te encontrás futbolísticamente?

Desde que terminó el torneo de la MLS (Major League Soccer, de Estados Unidos) estuve casi tres meses y medio sin jugar porque allá son extensas las vacaciones. Después hice la pretemporada con el Chocho Llop. A medida que pasan las semanas me encuentro mejor. Es cierto también que cuando el equipo anda bien, que es lo principal, individualmente se crece. Más allá de eso, cada vez me siento mejor.

La sensación en la mayoría de los partidos es que la pareja de volantes centrales que habitualmente integrás se ubica en línea y no escalonada. ¿Lo ves de la misma manera? ¿De qué forma tratan de complementarse?

Es lo que decía antes. De acuerdo a los resultados, los rendimientos bajan o suben. Cuando no conseguís resultados, eso hace que el rendimiento individual no sobresalga. Ha variado bastante la mitad de cancha. Pero tanto con Braian (Rivero), Juan (Sills) o Denis (Rodríguez) me siento muy bien. A Braian, que es un jugador muy dotado técnica y físicamente, hay que indicarle un poco para estar ordenados e intentar ser la brújula del equipo porque la pelota pasa mucho por esa zona.

¿La capitanía te hace sentir distinto?

No. Me siento igual que todos. Me tocó ser el capitán por distintas circunstancias. Pero tanto con Lucho (Pocrnjic), que antes fue el capitán, como con los más grandes somos los que intentamos guiar al grupo. Pero la cinta no te hace jugar mejor ni peor. Hay que demostrar todos los días y en cada partido lo que sos capaz.

¿Se habló de un objetivo de acá al final de la Superliga con el cuerpo técnico?

Hace una semana que está De Felippe y el objetivo que nos planteamos es de cada semana. Antes fue San Martín y ahora Argentinos Juniors. No podemos mirar más allá porque no estamos en condiciones. Sí en preparar cada partido como si fuese una final porque tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Es que no nos gusta vernos en donde estamos.