"Esto es un escarmiento", sostuvo el abogado de los cuatro detenidos por arrojar panfletos

"Esto es un escarmiento para que la sociedad vea que un acto que se considera folclórica se transforma en este torbellino. Entiendo que los 90 días son exagerados, son gente con estudios, universitarios... se dieron las garantías de que no se van a escapar del proceso. Se pasa por un momento difícil en la sociedad", expresó Calenta este jueves en el programa "El primero de la mañana" , que se emite por LT8 .

Si bien lo llevado adelante fue con tinte de folclore, lo cierto que no lo fue del todo y el propio letrado consideró que "fue temerario, pero no tuvo el sentido de incitar a nadie. En los panfletos no había agresión más allá de la cuestión deportiva. Entiendo la postura del juez, no comparto los 90 días y vamos a presentar la apelación".

Más adelante, el abogado de los cuatro detenidos oriundos de Granadero Baigorria agregó: "El juez mencionó en su fundamentación que la estupidez humana no tiene límites. No hubo intención de provocar la ira de nadie, fue broma, folclore y no midieron estas consecuencias que tienen hoy".

¿Cómo lo armaron? "Se les ocurrió y lo concretaron. Tomo el caso cuando son detenidos, desconozco los detalles. Si bien quiero que me cuentan lo armado, hay detalles que ni pregunto", sostuvo Calenta, quien también contó que "ellos temen represalias, la familia también. Estamos en una sociedad convulsionada. Hay amenazas hacia la propia familia".

"Esto sobrepasó el folclore"

La fiscal Andrea Vega, a cargo de la investigación de la causa, dijo que el castigo recibido por los cuatro imputados por arrojar panfletos con cargadas sobre la cancha de Newell's busca "evitar hechos posteriores de mayor gravedad".

"Para la medida cautelar se tuvo en cuenta la promoción de disturbios, desórdenes e incitación a la violencia. Este delito tiene mínimo de tres años y lo que tuvo en cuenta el juez es que el daño que causó o puede causar entre la rivalidad de hinchas. No sólo fue ese momento sino la repercusión que tendrá en este tipo de hechos a futuro. Cuando se interrumpe el vuelo genera ira y disturbios dentro de la cancha que continuó al final del encuentro", argumentó Vega.

Para la fiscal lo sucedido el domingo por la noche en el Coloso no fue algo concerniente al folclore, ya que "si hubiese sido folclórico no lo llevaba a una audiencia. Esto sobrepasó ese folclore futbolístico que no desconozco y puede despertar tanto en hinchas de Central como de Newell's una reacción".