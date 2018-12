"Este equipo es valiente"

Sólo unos pocos privilegiados pueden jactarse de decir que en un año fueron tres veces campeones. Son tan pocos, que seguramente podrían contarse con los dedos de una mano. Pero sí, existen. O al menos existe uno. Es el Jockey Club de Rosario, cuyo equipo de primera división de caballeros celebró un nuevo título en la temporada el domingo pasado luego de vencer a Universitario por 1 a 0 y quedarse con el torneo Interasociaciones Rosario-Paraná. Ya se había quedado con la Liga Regional y el Argentino de Clubes. Ganó tres de los cuatro torneos que jugó. No se cansó de dar vueltas: "Cuando un equipo está enfocado es muy difícil lastimarlo", le dijo ayer a Ovación Tomás Alonso, el interminable goleador, el dueño de la Nº 9 que a los 34 años le volvió a dar el grito de la consagración a su club.

Tomy, quien tiene una trayectoria impecable que incluye un título del mundo con la selección junior, mantuvo un mano a mano con este diario en el que desnudó la esencia de un grupo que logró más de lo que soñó. "Este es un equipo valiente", resumió.

Tres de los cuatro títulos en juego en el hockey de caballeros fueron para Jockey. ¿Se puede hablar de una temporada casi de ensueño? ¿Te había pasado en algún momento tener tantas alegrías en el mismo año?

Tres títulos de cuatro en juego... Si uno se pone a soñarlo ya es difícil y nosotros lo hicimos realidad, fue una temporada hermosa. Personalmente para mí fue algo muy lindo, en tantos años de hockey me tocó salir campeón con la camiseta argentina en 2005 (Mundial Junior de Holanda) y en 2010 (Sudamericano de Río de Janeiro, en mayores). Pero tres campeonatos en un año con la camiseta de mi club es algo único.

¿Por qué se dio? ¿Por qué Jockey es hoy el dueño de esas tres coronas?

Creo que fuimos un poco inconscientes en cierto punto. La Liga Regional B que se jugó en Tucumán (ex Liga Nacional), que fue el primer torneo que ganamos (en septiembre), fue lograda en un momento en el que veníamos siendo muy irregulares y como equipo no la estábamos pasando del todo bien. En ese torneo entendimos que al hockey se juega en equipo y que cuando todo un plantel está enfocado en lograr algo es muy difícil lastimarlo.

¿Ese fue el clic?

Con ese envión encaramos el Campeonato Argentino de Clubes en casa (se jugó en Rosario y Jockey entró como invitado, por la baja de Ciudad, en septiembre). Con muchas bajas de jugadores, por lesiones y otros por viaje, decidimos tomarlo como un aprendizaje. Nos iba a venir muy bien tener ritmo de partidos importantes para que el equipo se afianzara. A lo largo del torneo fuimos creciendo y nos fuimos dando cuenta de que no teníamos nada que perder y jugando sin presión pudimos sacar adelante un torneo histórico para el club y para la ciudad. Luego de obtener algo tan importante como ese título pienso que hubo algo de relajación, perdimos un poco el foco, dejando ir el torneo Interasociaciones Rosario-Córdoba (caída en semifinales ante Uni, luego bicampeón). Por suerte nos recuperamos y ganamos el torneo de Rosario-Paraná este domingo, como para cerrar el año con mucha alegría y encima con triplete.

¿Qué fue lo mejor que tuvieron en el año para lograr estos tres titulos? ¿Al iniciar 2018 tenían a alguno como prioridad?

Lo mejor que tuvimos fue haber crecido como equipo, intentar entender que nuestro grupo es muy heterogéneo y que eso hace que nos podamos complementar, que tenemos todo para jugar un muy buen hockey, con jugadores de calidad física y técnica y con un corazón enorme. También fue importante que nuestro objetivo no fuera ganar torneos, sino crecer como equipo. Esa fue la clave de nuestro éxito.

¿Cuál se disfrutó más?

Sin dudas el que más se disfruta es el de ser campeones argentinos. Es muy grande un título como este. Es histórico para nuestro club y para el hockey de la ciudad. Estoy orgulloso.

¿En qué momento del año desplegaron el mejor juego?

La Liga y el Argentino fueron los mejores momentos en cuanto a juego, pero eso tiene una lógica: el ritmo de partidos que hay en ambas competencias. Se juega todos los días e incluso dos veces por día. Eso hace que uno pueda crecer un poco más rápido. En los torneos regulares (Rosario-Paraná y Rosario-Córdoba) tuvimos demasiadas fechas libres, algo que no nos hizo bien y que se tiene que mejorar para el próximo año a nivel de asociaciones de hockey.

Hiciste cientos de goles, ¿pero hacer el único que hay en una final tiene otro sabor?

Siempre es lindo hacer goles, por suerte este año hice en las tres finales que nos tocó disputar. Es algo hermoso en lo personal, porque soy delantero y llevo la 9 en la espalda, aunque lo importante es que hayan servido para salir campeones, lo importante es siempre el equipo.

Hace un par de años dudabas en retirarte o quedarte. ¿Estos pibes con los que jugás no te dejan ir? ¿Qué es lo que más te gratifica como referente?

Mi vida es el hockey, los que me conocen lo saben, pienso todos los días y en todo momento en hockey. Amo este deporte, lo hago con pasión y sé que no me queda tanto tiempo jugando en un buen nivel. Entonces mi decisión es disfrutarlo al máximo, cada partido, cada entrenamiento, intentar ser útil al equipo desde donde me toque estar. Cuando ya no lo sienta así dejaré de jugar, pero todavía no se me pasa esa idea por la cabeza. Tengo la suerte de tener a mi mujer que me banca en todas y a mis hijos que están empezando a jugar y ya les gusta, así que voy a seguir ligado al hockey. También tengo un grupo de compañeros y amigos que hacen que todo sea más fácil, ellos entienden que uno hace lo mejor que puede y siempre pensando en el club. Lo importante es hacer las cosas con pasión. Ojalá que cuando no juegue más se me recuerde justamente por eso.

Cuando la vara queda a esta altura, ¿qué se puede esperar para 2019? ¿Para dónde se orientan los objetivos?

Ufff, la vara quedó alta, es cierto, aunque intentaremos trazarnos objetivos parecidos: crecer como equipo, sumar a los más chicos para seguir con el recambio, mejorar y ajustar cosas de nuestro juego.

¿Cómo definirías a este equipo de Jockey?

Este equipo es valiente, va al frente y cuando nos dan por vencidos sacamos nuestro orgullo y demostramos que Jockey está más vivo que nunca.