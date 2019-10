Este empate en Luján sí sirvió para Central Córdoba

Un nuevo empate de Central Córdoba, el sexto. De hecho, es el que más igualdades tiene y en la mayoría se fue masticando bronca porque debió ganar. Pero no fue el caso de ayer en Luján. El último de la C, en un torneo que en realidad tiene a todos apretados, debió ganar pero el arquero charrúa Matías Giroldi se lo impidió. "Ganamos un punto. Padecimos el partido", fue sincero el DT, el Tati Bustos Montoya.

"Estuvimos imprecisos con la pelota en un terreno barroso. No queríamos el empate, pero por momentos padecimos el partido", dijo el técnico de Tablada a Zona de Ascenso. "Hay que reconocer que no jugamos bien, que nos superaron. Uno quiere ganar siempre pero el rival juega y pienso que ganamos un punto. No sirve mucho aunque a veces es importante no perder. Sí tenemos que mejorar mucho".

La sinceridad del técnico tuvo correlato exactamente con lo que pasó en el campo. Además porque el Tati pensó un partido y el rival le propuso otro. Claro, tenía estudiado complicarlo por afuera pero Luján cambió de DT y de esquema y lo pensado no pudo aplicarlo. Por eso cambió en el complemento, sobre todo por el delantero que fue elegido para quedar afuera: el goleador Lucio Cereseto, y al final fue el único momento donde hasta pudo festejar, cuando el arquero Quirós le sacó un buen remate a Ferrari. También Raimondo le dio un poco más de profundidad.

Hubiera sido injusto para el local, que erigió a Giroldi en figura. El uno charrúa tuvo dos tapadas consecutivas espectaculares ante Llodrá y Marcos en el rebote. El primero incluso tuvo otras dos chances que desperdició tirándolas afuera.

"Tenemos que mejorar mucho", dijo Bustos Montoya, que con los recursos que tiene hizo un equipo que compite y no está lejos de los grandes objetivos. Como el de la Copa Santa Fe: "Ojalá la ganemos porque es un título que precisa el club y que podamos repetir en el campeonato", cerró.