Este año Central no ganó de visitante

En el 2020 Central no pudo hacer pie de visitante, por lo que la gran campaña que redondeó en la Superliga tuvo su pata flaca jugando en suelo ajeno. Porque el canalla en este año jugó cuatro compromisos fuera del Gigante de Arroyito y sobre los doce puntos en disputa apenas atesoró una unidad, obtenida agónicamente. Y fue el propio capitán canalla Marco Ruben, que ayer volvió a convertir y puso en ventaja a Central en el inicio del partido, el que asumió que “nos cuesta mucho salir de casa. Hoy (ayer) hicimos el gol, pero después no le encontramos la vuelta al partido. No sé por qué no podemos hacer nuestro juego de visitante, nos paramos unos metros más atrás en la cancha y debemos cambiar esa actitud. Nos vamos con una triste derrota”. Las palabras de Ruben pintan a la perfección la cara devaluada de Central jugando en condición de visitante, que además quedó reflejada en los números muy pobres del 2020. Es que el canalla en este año fue goleado sin atenuantes 5-0 en su visita a Avellaneda por Independiente. Después rescató un punto agónico ante Banfield cuando el partido se moría en el sur bonaerense. A continuación otra vez sufrió una dura goleada 3 a 0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Y la última visita fue la de anoche a La Paternal, en la que luego de ir ganando 1 a 0 con el grito de Ruben, el Bicho se lo dio vuelta y lo dejó con las manos vacías. Y Ruben que había sido el héroe en la fecha pasada anotando una tripleta ante Arsenal en Arroyito, ayer no puso capitalizar su grito, que no le alcanzó al canalla para sumar ningún punto. En esta Superliga, Central apenas venció al líder River y a los tucumanos de visitante.