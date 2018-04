Estatutos de AFA y Superliga, inconstitucionales

En el runrún rojinegro existe preocupación por las sanciones que pudieran aplicarle a Newell's desde los máximos organismos del fútbol, tanto de la AFA como de la Superliga, pero más allá de esto el juez Fabián Bellizia conserva una llamativa calma. Y esto tiene que ver con que ha estudiado detenidamente cada uno de esos estatutos y tiene bien en claro que poco podrían hacer para perjudicar y/o sancionar con dureza a la entidad del Parque. De hecho, previo a la asamblea uno de los temas preocupantes era la posibilidad de que la entidad pudiera perder la categoría por no presentar el balance tal como se les exige a todas las instituciones. Esa paz interior que conserva el magistrado tiene que ver con que considera que ambos estatutos contienen serias cuestiones "inconstitucionales".

Es decir, pasando en limpio, tanto la AFA como la Superliga no tendrían o cumplirían a rajatabla con todo lo ordenado en los estatutos. De hecho, la mayoría de los clubes tampoco cumplen con lo impuesto, más allá de que esto no es lo atinado. En un país donde la corrección no es del ciento por ciento y siempre hay vericuetos o deslices para sacar ventajas, en el fútbol sobran las estrategias o las maneras de evadir las leyes o mandamientos.

Bellizia y los miembros del órgano son terrenales y son conscientes de que estas cosas pasan, es por eso que la intranquilidad que respiró y respiran los leprosos por las posibles sanciones que recibiría Newell's no la tiene el juez. Todo lo contrario. Cuenta con argumentos como para refutar cualquier intención de castigo a la institución. Al menos eso es lo que dejó bien en claro a lo largo de la charla de más de dos horas. Más aún cuando también mencionó que nada está por encima de la Constitución nacional.