Están, pero no en la consideración del DT

El foco de atención en Newell's está en los refuerzos, que hasta el momento no llegaron más allá de la danza de nombres que aparecen en escena (ver página 4) y no hay nada concreto. Pero existe otro tema importante y reside en la reducción del número del plantel, algo que comenzó a aplicar Frank Kudelka con determinados apellidos. Por ejemplo, Leonel Ferroni, quien sorpresivamente hace un par de días entrena en reserva. A la vez, muchos futbolistas regresaron de sus préstamos y buscan un nuevo destino, aunque por el momento no surgió nada y entrenan a las órdenes de Aldo Duscher.

Una de las primeras determinaciones de Kudelka fue relegar a Ferroni, quien entrena en reserva porque no está en su consideración. En ese lugar están Gabriel Báez, Leandro Grimi y Mariano Bíttolo (también puede jugar más adelante por ese sector). También el conductor leproso tomó nota de los futbolistas que regresaron de sus préstamos y no los sumó al plantel de primera, sino que entrenan en reserva mientras aguardan recibir alguna propuesta de una institución. Son los casos de Mauricio Tevez e Ignacio Huguenet, quienes regresaron de Defensa y Justicia después de una temporada en la que no tuvieron mucha participación en el subcampeón del fútbol argentino. También Matías Tissera, quien regresó de su paso por Independiente Rivadavia de Mendoza.

Otro que el año pasado fue cedido a préstamo, sin cargo, hasta junio del presente año a Club Social y Deportivo Madryn es Franco Pérez, pero aún no se presentó en el predio de Bella Vista porque aún estaba jugando en el torneo Federal A.

En primera, Kudelka comenzó a aplicar la operación reducción y espera con ansiedad los refuerzos a un mes y días del inicio de la Superliga. Las prioridades estarían —como mínimo— en dos defensores, un volante y, sobre todo, un nueve. Pero, a la vez, se engrosó el plantel de reserva que también tendrá que sufrir una baja en la cantidad de futbolistas.

A los apellidos antes mencionados que esperan partir hacia otra entidad también se les debe sumar el nombre de Francisco Fydriszewski, quien tiene intenciones de emigrar y cambiar de aire para dejar atrás los malos momentos transitados en el último tiempo. Es consciente de que le costará seducir a los hinchas y ante este panorama lo mejor para él es partir.

Kudelka empezó con cierta renovación, pero aguarda con ansiedad por refuerzos. De jerarquía y que vengan para ser titulares.