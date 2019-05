"El gol fue un desahogo en lo personal y para todo el plantel, que no merecía perder en el cierre del campeonato y previo al inicio del Reducido. Ahora vamos por el ascenso, objetivo que se trazó el equipo apenas logramos clasificar entre los ocho. Estamos muy metidos", confió Matías Zelante, autor del gol agónico en la igualdad ante Atlas por 1 a 1.

Zelante otra vez se vistió de salvador en el final de un partido para el equipo dirigido por Marcelo Vaquero. Por la 14ª fecha ante Muñiz también ingresó y con un taquito marcó el gol de la victoria.

"Siempre estoy a disposición del DT, trabajo para estar cuando me convoca y trato de ser útil para el plantel. Ante Muñiz por la primera rueda me tocó entrar en el final del partido y pude anotar mi primer tanto con la camiseta del salaíto. Y el sábado en la última pelota, Echegaray me dio un pase bárbaro y cuando salía el arquero le pegué como venía. Por suerte fue derecho al fondo de la red y me fui en busca de mi viejo (Oscar) para dedicárselo", cerró Zelante.

Sábado, 14.30

Los cruces del reducido final se disputarán el sábado a las 14.30. En caso de igualdad no habrá alargue sino que se definirá con tiros penales. Con respecto al equipo de Marcelo Vaquero, todos los jugadores están a disposición del DT. Recién el viernes definirá el once titular.