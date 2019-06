"Estamos con mucha confianza", aseguró Lucas Bur

De Los Pumitas de la región, Lucas Bur es el único rosarino pura cepa. El segunda línea del Jockey Club es uno de los más chicos del plantel (es de la camada 2000) que fue titular en los tres partidos que el seleccionado argentino juvenil disputó hasta ahora en el Mundial Juvenil M20. Tras disfrutar de los dos días de descanso otorgados por el staff después del triunfo ante Francia, en el que el equipo consiguió la clasificación a semifinales, el plantel volvió ayer a los entrenamientos. El forward se refirió al momento por el que atraviesa el equipo y destacó que “cumplir el objetivo es una satisfacción” y resumió el estado de ánimo del grupo en apenas dos palabras: “Estamos felices”.

Si bien la victoria ante los europeos fue importante desde los números y sobre todo desde lo anímico, el forward sabe que quedarse con eso sería un error. “Los festejos por el triunfo ante Francia fueron tranquilos, pero ya está. Ahora hay que pensar en lo que se viene. Estamos muy bien, el grupo muy unido y con confianza, esperando el partido ante Australia”, continuó el segunda línea que debutó en la primera división de su club el año pasado, en la Zanja, ante SIC por el Nacional de Clubes.

Tres partidos, los tres de titular, jugando en tu ciudad y ante tu gente. ¿Qué sensaciones tuviste?

Jugar acá es un alegría inmensa y que los entrenadores hayan confiado en mí y me hayan puesto en los tres partidos fue un plus, algo realmente muy lindo. Además pude jugar todo el partido, los tres partidos. Sinceramente me siento bien y muy seguro.

El equipo fue de menor a mayor en cuanto al juego, pero donde más se notó el cambio (sobre todo desde afuera), fue en la actitud. ¿Coincidís con eso?

En el primer partido estuvimos atados a la ansiedad y a los nervios de debut, y eso nos jugó en contra. Pero ya ante Fiji y Francia eso lo pudimos resolver y manejar bastante bien, y le sacamos provecho a muchas cosas y pudimos ofrecer nuestro mejor juego.

Haciendo un breve análisis, ¿Qué dejó de positivo el partido con Gales?

Creo que a pesar del resultado adverso, los forwards tuvimos un muy buen partido, sobre todo en la obtención, en el line y en el scrum. La defensa también estuvo muy bien, pero todo eso queda opacado por el resultado. Pienso que, en líneas generales, jugamos bien. Si ese partido duraba unos minutos más estoy seguro que lo ganábamos. Atacábamos por todos lados, cometimos un error y después no nos dio el tiempo.

Ante Fiji pasaron de los nervios del debut a los de tener que ganar. ¿Fue una presión extra conseguir un buen resultado?

No sé si fueron nervios, pero sí sentimos la necesidad de ganar y por suerte se nos dio.

¿Te sorprendió la victoria de Sudáfrica ante Nueva Zelanda?

La verdad... no. Nosotros nos enfrentamos a Sudáfrica antes del torneo y sabemos que es un buen equipo. Debe ser por eso que no me sorprendió. Sabíamos que iban a jugar así, que iba a ser un partido tremendamente duro.

Se viene Australia, quizás uno de los equipos más completos de este Mundial Juvenil ¿Qué partido esperás?

Un partido cerrado y duro, pero estamos pensando más en nosotros que en Australia. Estamos viendo sus debilidades, pero la idea es que podamos dar lo mejor de nosotros.