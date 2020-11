"Estamos con la conciencia tranquila porque a Diego lo homenajeamos en vida"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Verón remarcó que “siempre se dice que los argentinos son ingratos. Que a Gardel lo empezaron a homenajear después de la caída del avión, que al Che Guevara se lo reivindicó luego de que lo mataran en Bolivia. Y no queríamos que a Diego le pasara eso”.

Verón confesó que ayer sintió “tristeza, vacío, dolor, incredulidad. Habiendo tantas fake news en un momento pensé que se trataba de eso y que era una broma de mal gusto. Pero no".

"Cuando lo conocimos y nos dio las gracias, y ahí nos convencimos de que la idea de la Iglesia se hizo realidad. No sabíamos si le iba a gustar la idea. Ahora estamos hechos mierda, pero tranquilos porque Diego se enteró que había miles de personas que a nivel futbolístico fue y será el más grande del mundo", agregó.

"Maradona fue un tipo que tuvo el don de ser el mejor con una pelota en los pies. A eso le agregó el plus de defender la camiseta de su país con un fuego sagrado que no lo tuvo nadie. Fue el embajador nuestro en todo el mundo. Como persona tuvo miles de defectos, como cualquiera, pero con una pelota en los pies no hubo nadie igual", añadió.

Encuentro en El Coloso del Parque

En la edición de este jueves de La Capital, Verón recordó cómo fue su encuentro con Maradona, es decir el día en que le entregaron la ficha de afiliación a la iglesia. Fue cuando Newell's Old Boys inauguró la tribuna que lleva su nombre. Ni bien se confirmó que del acto participaría su máximo ídolo, Verón se acreditó para participar de la ceremonia y, una vez en el estadio, se las ingenió para meterse en el campo de juego. "Me acerqué a él y le di el carné de la iglesia. El me miró a los ojos y me dijo muchas gracias por lo que hicieron", recordó Verón.

Pero el encuentro no terminó allí, "le di la mano y me fui caminando hacia el túnel, pero en eso siento que alguien me pega en la espalda. Era Diego y me decía "no llorés, disfruta lo no llores y después pasa por el hotel así me contás más de la iglesia".